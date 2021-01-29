Умерла Ирина Уварова

© Дом-музей М.Н. Ермоловой

Сегодня, 27 января, в возрасте 88 лет умерла художник, сценограф, театровед, мемуарист Ирина Уварова.

Об этом сообщил ее пасынок, правозащитник Александр Даниэль.

Ирина Павловна Уварова родилась в 1932 году в Москве, окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру ВНИИ искусствознания.

Более 20 лет проработала редактором отдела театра и сценографии журнала «Декоративное и прикладное искусство СССР», была создателем и главным редактором журнала «КукАрт».

Как художник-сценограф сотрудничала с театром «Лучафэрул» (Кишинев), Тюменским театром кукол и масок, Киевским городским театром кукол, Томским кукольным театром, Вильнюсским театром «Леле». Руководила творческой лабораторией режиссеров и художников театров кукол при Союзе театральных деятелей России. Способствовала созданию Музея-квартиры Вс.Э. Мейерхольда.

Автор многочисленных статей и книг, в том числе книги воспоминаний «Юлий Даниэль и все все все». Доктор нonoris сausa Академии наук республики Молдова (2009).

Вдова писателя, переводчика и диссидента Юлия Даниэля.







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