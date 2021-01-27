На «Пилигриме» покажут короткометражки ко Дню памяти жертв Холокоста

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Кем на самом деле считали Дональда Трампа многие из его страстных поклонников: взгляд религиоведа27 января 2021368
Сегодня, 27 января, в День памяти жертв Холокоста, Еврейский музей и центр толерантности и онлайн-платформа «Пилигрим» представят короткометражные фильмы из России и Украины, показывающие трагические события Второй мировой войны глазами детей.
Начало в 19:30, трансляция фильмов пройдет в Zoom и на платформе «Пилигрим». Зарегистрироваться для просмотра можно на сайте Еврейского музея.
После показа пройдет обсуждение, в котором примут участие авторы фильмов, а также философ и исследователь еврейской мысли Ури Гершович и куратор платформы «Пилигрим» Михаил Давыдов.
В программе:
«Мамины шпильки» (Россия, 2019), реж. Татьяна Федоровская
Фильм рассказывает историю 10-летнего Яши; мальчику удается спрятаться в лесу, когда нацисты приходят в еврейское местечко, где живет его семья. Единственное, что остается у Яши — мамины шпильки для волос. Теперь перед ним стоит задача спастись самому и спасти раненого козленка, переправившись на другую сторону реки, к советским солдатам.
Картина Татьяны Федоровской завоевала премию за «Лучший игровой короткометражный фильм» Британской киноакадемии BAFTA Student Awards и участвовала в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля.
«В нашей синагоге» (Украина, 2019), реж. Иван Орленко
Восточная Европа, первая половина XX века. В обветшалой старой синагоге, где небольшая еврейская община молится уже несколько поколений, иногда появляется маленький зверек. Большинство людей видели его не раз и перестали обращать на зверя внимание — но маленький мальчик, главный герой фильма, хочет во что бы то ни стало найти его. Поиск зверька становится целью мальчика, и за ней он не замечает разворачивающейся вокруг катастрофы.
Фильм, снятый по мотивам незавершенного рассказа Франца Кафки, был удостоен диплома Международной федерации кинопрессы FIPRESCI на Одесском международном фестивале и получил главную национальную украинскую кинопремию «Золотая Дзига».
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