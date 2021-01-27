 
18:03 26 января 2021Новости
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Премия «ФИКШН35» объявила короткий список

News_detailed_picture© Colta.ru

25 января стал известен короткий список второго сезона литературной премии для молодых авторов «ФИКШН35».

Список опубликован на сайте премии, в нем восемь произведений:

  • Владислав Городецкий — «Инверсия Господа моего»
  • Евгения Некрасова — «Сестромам»
  • Степан Гаврилов — «Рожденный проворным»
  • Алина Гатина — «Душа и пустыня»
  • Саша Степанова — «Город вторых душ»
  • Дмитрий Гаричев — «Сказки для мертвых детей»
  • Ольга Птицева — «Выйди из шкафа»
  • Булат Ханов — «Непостоянные величины»


Премию «ФИКШН35» создали в 2019 году литературные критики и блогеры для публичного обсуждения произведений авторов не старше 35 лет. По итогам первого сезона премию получил сборник Артема Серебрякова «Чужой язык» (Москва: Флюид ФриФлай, 2018).

В жюри второго сезона премии входят литературные критики Мария Лебедева и Елена Васильева, писатели Евгений Бабушкин и Любовь Мульменко, а также основатель нижегородского книжного магазина «Полка» Александр Карпюк.

Лауреат второго сезона будет определен на финальной дискуссии, которая состоится в конце 2021 года.



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