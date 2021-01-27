Премия «ФИКШН35» объявила короткий список

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25 января стал известен короткий список второго сезона литературной премии для молодых авторов «ФИКШН35».

Список опубликован на сайте премии, в нем восемь произведений:

Владислав Городецкий — «Инверсия Господа моего»

Евгения Некрасова — «Сестромам»

Степан Гаврилов — «Рожденный проворным»

Алина Гатина — «Душа и пустыня»

Саша Степанова — «Город вторых душ»

Дмитрий Гаричев — «Сказки для мертвых детей»

Ольга Птицева — «Выйди из шкафа»

Булат Ханов — «Непостоянные величины»



Премию «ФИКШН35» создали в 2019 году литературные критики и блогеры для публичного обсуждения произведений авторов не старше 35 лет. По итогам первого сезона премию получил сборник Артема Серебрякова «Чужой язык» (Москва: Флюид ФриФлай, 2018).

В жюри второго сезона премии входят литературные критики Мария Лебедева и Елена Васильева, писатели Евгений Бабушкин и Любовь Мульменко, а также основатель нижегородского книжного магазина «Полка» Александр Карпюк.

Лауреат второго сезона будет определен на финальной дискуссии, которая состоится в конце 2021 года.







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