ИЭА РАН и Шанинка проведут онлайн-конференцию о забвении и памяти

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С 1 по 6 февраля пройдет онлайн-конференция «Забыть и вспомнить: формы и границы советской памяти», организованная Институтом этнологии и антропологии РАН и Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка).
Как сообщают организаторы, конференция призвана проблематизировать феномен забвения и тему советской памяти.
Участники конференции представят исследования механизмов и инструментария памяти и забвения на разных уровнях (от индивидуального до массового) и в разных регистрах (от психологического до политического), обсудят феномен советской памяти — его существование, границы и трансформации.
Пленарные доклады посвящены механизмам государственной политики памяти (В.А. Шнирельман) и забыванию как практике индивидуальной и коллективной памяти (В.В. Нуркова, А.А. Гофман).
Кроме того, доклады на конференции представят более 50 исследователей из России, Франции, Украины и Армении.
Программа конференции и форма регистрации доступны на ее сайте.
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