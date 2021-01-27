На «Фабрике» откроется выставка Марины Звягинцевой «Запертые чувства»

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С 30 января по 28 февраля в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве будет проходить выставка «Запертые чувства» художницы Марины Звягинцевой.
Как сообщают организаторы выставки, «Запертые чувства» — второй совместный проект Марины Звягинцевой и «Фабрики»: летом 2019 года она превратила территорию арт-кластера в гигантскую микросхему-матрицу под названием «Карта памяти».
«Запертые чувства» превратят пространство зала Оливье в большую квартиру, заполненную картинами и инсталляциями периода тотальной изоляции весны 2020 года.
«Весной мы были ограничены в передвижениях и были вынуждены заглядывать внутрь себя. Каждый день как День сурка. Этот проект создан для людей, кто мечтает еще раз пережить эмоции, испытанные в замкнутом пространстве во время локдауна, чтобы теперь отпустить их уже навсегда. Квартира стала для нас сакральным местом, у нас изменилось отношение к этому замкнутому пространству — весь мир превратился в спальный район», — говорит Марина Звягинцева.
Марина Звягинцева — одна из основоположниц паблик-арта в России, номинант всероссийского конкурса в области современного визуального искусства «Инновация» (2012), премии «Архиwood» (2012), премии Кандинского (2008 и 2009) и премии Курехина (2011 и 2018).
Визитная карточка художницы — перформативная техника биотипии, которую она использует в медиаарте, 3D-объектах и арт-инсталляциях больших и малых форм.
На протяжении последнего десятилетия Марина Звягинцева как идеолог и куратор программы паблик-арт проектов «Спальный район» развивает идею вторжения современного искусства в культурный вакуум городских окраин. Ее арт-объекты установлены во дворах НИУ ВШЭ в Хитровском переулке, в ЦТИ «Фабрика», в Морозовской детской больнице, Политехническом музее, Центре дизайна Artplay, ИЦ «Сколково», а также на фасадах публичной библиотеки в Норильске, на фасаде ТИАМ в Туле и на фасаде школы «Класс-центр» в Москве.
С весны 2020 года Марина Звягинцева создает цикл работ, посвященный запертым чувствам и вопросам взаимоотношений между людьми.
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