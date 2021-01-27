Открыта запись на онлайн-курсы Людмилы Великовой

© Лекторий «Прямая речь» / Facebook

30 и 31 января пройдут ознакомительные вебинары онлайн-курсов преподавателя русского языка Людмилой Великовой для абитуриентов и для всех желающих. Записаться на курсы можно на сайте проекта «ПостУроки».

Людмила Викторовна Великова много лет работала учителем русского языка и литературы в московской школе №57 и в гимназии 1514, вела онлайн-занятия на «100ЕГЭ», «Фоксфорде», «Пеликане», Яндекс.Просвещении, автор учебников для старшеклассников и абитуриентов, постоянный лектор независимого лектория «Прямая речь», учитель высшей категории, член Гильдии словесников.

Курс для абитуриентов по подготовке к ЕГЭ по русскому языку рассчитан на четыре месяца, занятия будут проходить по воскресеньям в 16:00, продолжительность каждого занятия — 2 часа.

31 января состоится бесплатный ознакомительный вебинар. Речь пойдет о самом сложном на ЕГЭ — от теста до сочинения.

Курс по русскому языку для всех заинтересованных «Хочу писать грамотно!» рассчитан на четыре месяца, занятия будут проходить по субботам в 16:00, продолжительность каждого занятия — 1,5 часа. Курс ориентирован как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше.

30 января состоится бесплатный ознакомительный вебинар, на котором можно будет узнать об особенностях курса и его структуре.







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