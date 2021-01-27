Открыта запись на онлайн-курсы Людмилы Великовой

Канон на букву Q
Кем на самом деле считали Дональда Трампа многие из его страстных поклонников: взгляд религиоведа27 января 2021361
30 и 31 января пройдут ознакомительные вебинары онлайн-курсов преподавателя русского языка Людмилой Великовой для абитуриентов и для всех желающих. Записаться на курсы можно на сайте проекта «ПостУроки».
Людмила Викторовна Великова много лет работала учителем русского языка и литературы в московской школе №57 и в гимназии 1514, вела онлайн-занятия на «100ЕГЭ», «Фоксфорде», «Пеликане», Яндекс.Просвещении, автор учебников для старшеклассников и абитуриентов, постоянный лектор независимого лектория «Прямая речь», учитель высшей категории, член Гильдии словесников.
Курс для абитуриентов по подготовке к ЕГЭ по русскому языку рассчитан на четыре месяца, занятия будут проходить по воскресеньям в 16:00, продолжительность каждого занятия — 2 часа.
31 января состоится бесплатный ознакомительный вебинар. Речь пойдет о самом сложном на ЕГЭ — от теста до сочинения.
Курс по русскому языку для всех заинтересованных «Хочу писать грамотно!» рассчитан на четыре месяца, занятия будут проходить по субботам в 16:00, продолжительность каждого занятия — 1,5 часа. Курс ориентирован как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше.
30 января состоится бесплатный ознакомительный вебинар, на котором можно будет узнать об особенностях курса и его структуре.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:14Умерла Ирина Уварова
14:52Музей «Гараж» запустил инклюзивную онлайн-платформу
13:45Умерла Екатерина Алленова
11:36На «Пилигриме» покажут короткометражки ко Дню памяти жертв Холокоста
Вчера
18:03Премия «ФИКШН35» объявила короткий список
17:00Финал премии «НОС» пройдет в онлайн-формате
16:27Объявлен шорт-лист премии The Art Newspaper Russia
14:58ИЭА РАН и Шанинка проведут онлайн-конференцию о забвении и памяти
13:22Филипп Григорьян ставит в Пермcкой опере «Любовь к трем апельсинам»Все новости
Кем на самом деле считали Дональда Трампа многие из его страстных поклонников: взгляд религиоведа27 января 2021361
Знают ли сестры, что все люди — братья?26 января 20211191
Памяти Бориса Заборова26 января 20211066
Отвечают они сами26 января 20211099
Менеджер Наталья Слободырева о рынке классической музыки после пандемии26 января 20211615
Лев Оборин поговорил с Михаилом Айзенбергом о его новой книге «Это здесь»25 января 20211981
Издательство Grundrisse выпустило константинопольский дневник Алексея Грищенко25 января 20211618
Константин Мустафиди, хранитель уникального архива записей Высоцкого, — о том, как стал записывать барда, и о том, что он любил25 января 20216464
«Это как будто былины»: абсурдистский аудиоспектакль группы из Иванова, поставленный на основе новостей из регионов России22 января 20213091
Эдуард Карякин: «У меня была затея: я хотел понять природу всех сфер духа — от религии до искусства»21 января 20215099
«Фрагменты женщины» Корнеля Мундруцо — плохое кино с хорошими намерениями21 января 20213235
Анна Борисова о выставке Владимира Карташова20 января 20212740