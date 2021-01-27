Александр Сокуров представит на «Ленфильме» свой фильм о блокаде

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27 января, в день полного освобождения Ленинграда от блокады на киностудии «Ленфильм» состоится специальный показ документального фильма «Читаем "Блокадную книгу"». Картину представит ее автор, режиссер Александр Сокуров.
Начало в 19:10, билеты продаются на сайте «Ленфильма».
В основе фильма Александра Сокурова «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, фрагменты из которой читают известные артисты, журналисты, школьники начальных классов, студенты, военные и сами блокадники.
«Сокуров решил прочитать "Блокадную книгу" с помощью жителей сегодняшнего Петербурга. И в его интерпретации она стала книгой Апокалипсиса, который может повториться. Использование ненавязчивых, тонких спецэффектов, непривычных для телевизионной съемки ракурсов и ассоциативных визуальных цитат — вся работа режиссера сделала из простого чтения перед телекамерами эпизодов книги людьми разных профессий, возрастов и жизненного опыта замечательный документ истории Великого города. Пока сегодня люди вспоминают погибших, город живет», — отмечают организаторы показа.
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