Александр Сокуров представит на «Ленфильме» свой фильм о блокаде

© «Ленфильм»

27 января, в день полного освобождения Ленинграда от блокады на киностудии «Ленфильм» состоится специальный показ документального фильма «Читаем "Блокадную книгу"». Картину представит ее автор, режиссер Александр Сокуров.

Начало в 19:10, билеты продаются на сайте «Ленфильма».

В основе фильма Александра Сокурова «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, фрагменты из которой читают известные артисты, журналисты, школьники начальных классов, студенты, военные и сами блокадники.

«Читаем "Блокадную книгу"» (Россия, 2009)

Режиссер: Александр Сокуров

Авторы сценария: Алесь Адамович, Даниил Гранин

Операторы: Дмитрий Игошин, Михаил Голубков, Александр Сутковецкий, Валерий Морозов, Андрей Любек, Виктор Коновалов, Константин Бочин

Текст читают: Олег Басилашвили, Леонид Мозговой, Ольга Антонова, Михаил Морозов, Лариса Малеванная, Сергей Лосев, Сергей Барковский, Иван Краско и другие



«Сокуров решил прочитать "Блокадную книгу" с помощью жителей сегодняшнего Петербурга. И в его интерпретации она стала книгой Апокалипсиса, который может повториться. Использование ненавязчивых, тонких спецэффектов, непривычных для телевизионной съемки ракурсов и ассоциативных визуальных цитат — вся работа режиссера сделала из простого чтения перед телекамерами эпизодов книги людьми разных профессий, возрастов и жизненного опыта замечательный документ истории Великого города. Пока сегодня люди вспоминают погибших, город живет», — отмечают организаторы показа.







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