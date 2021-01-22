Музей архитектуры готовит выставку «Цветные осколки империи»

К.Э. Берггрен. Разносчик на Театральной площади © Предоставлено пресс-службой галереи «Диалог»

С 26 марта по 16 мая в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве пройдет выставка цветных диапозитивов Карла Элофа Берггрена начала XX века «Цветные осколки империи», организованная совместно с галереей «Диалог».

Как сообщает пресс-служба Музея архитектуры, кураторы Михаил Прозоров и Лидия Тарасова отобрали для выставки более 200 раскрашенных вручную диапозитивов с видами Москвы и других регионов Российской империи, которые были сделаны в 1900-х — 1910-х годах шведским военным, офицером Генерального штаба Карлом Элофом Берггреном.

Коллекцию отличают необычная фотографическая технология проекционного позитивного отпечатка на стекле, собственный пристрастный взгляд автора и нетривиальный подбор сюжетов.

Берггрен служил в миссии шведского Красного Креста на территории Российской империи около 10 лет. Он был влюблен в страну, прекрасно владел русским языком и много путешествовал, открывая и исследуя самые укромные уголки Российской империи. Будучи энтузиастом фотографии, во время своих поездок он создал настоящую фотолетопись жизни России начала XX века.

Часть архива рассказывает о крымских достопримечательностях и сохранила необычные свидетельства быта крымских татар, отмечают организаторы выставки. Чрезвычайно интересна серия диапозитивов с видами недавно завоеванного Туркестанского края, которая включает также изображения жителей и древних построек Самарканда и Бухары.

Еще одну группу составляют примечательные виды Кавказских гор, Тифлиса и Мцхеты и портреты местных жителей. Отдельные диапозитивы запечатлели прелесть деревни и непосредственный рассказ о традициях русской свадьбы.

Михаил Прозоров, сокуратор выставки и директор галереи «Диалог»:

«Диапозитивы были мною приобретены более 10 лет назад в Швеции. И хотя эта коллекция отличается от произведений искусства, которые я коллекционирую, она меня поразила: диапозитивы казались тонкими осколками времени и пространства, границы которых были значительно шире самого кадра. Меня заинтересовала необычная технология, цельность коллекции и, конечно, цвет, точнее его присутствие на этих кадрах. Набор кадров выстраивался для меня в цельный нарратив о времени, о котором известно много фактов и мало деталей. Прошло много времени и потребовалось тщательное изучение материала, прежде чем родилась идея выставки и книги. Но, чем больше я смотрел на события нашей истории через цветное стекло диапозитивов К.Э. Берггрена, тем больше мне хотелось сделать их доступными широкой публике, чтобы зритель мог стать соучастником этих событий».







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