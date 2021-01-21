В Кронштадте пройдет выставка «Event horizon / Горизонт событий»

© ГЦСИ Санкт-Петербург

21 января в филиале Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» в Итальянском дворце откроется выставка «Event horizon / Горизонт событий», подготовленная Северо-Западным филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Петербург).

В экспозицию войдут графические работы, объекты и интерактивные инсталляции пяти авторов: Дж. Фреде (США), Джима Зимпела (США), Луиджи Презичче (Италия), Александра Никольского (Россия) и Михаила А Креста (Россия).

Участники выставки обращаются к астрофизическому термину «горизонт событий», исследуют его как метафору предела восприятия, исследуют потенциальную возможность его осознания.

«Event horizon / Горизонт событий» — часть художественного проекта-мистификации Михаила А Креста «Музей современной алхимии и герметического искусства "Герметаж Архив"», который с 2019 года представлен в Итальянском дворце в Кронштадте. На сегодняшний день в рамках проекта состоялись три выставки.

Выставка «Event horizon / Горизонт событий» в Итальянском дворце продлится до 20 марта.







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