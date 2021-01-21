«Либо/Либо» и SberDevices запустили подкаст об искусственном интеллекте

© Либо/Либо

Вышли первые выпуски просветительского подкаста студии «Либо/Либо» и компании SberDevices, посвященного развитию искусственного интеллекта.

Подкаст «Вы находитесь здесь» доступен на всех ключевых онлайн-платформах.

Он рассказывает о том, как человек обучает машину всему, что умеет сам: постигать, творить, нервничать и общаться, отмечают создатели подкаста.

Что о нас думает умная колонка? Зачем давать роботам цифровые эмоции? Может ли нейросеть действительно понять человека и чьим голосом на самом деле разговаривал Стивен Хокинг? Куда нас ведет развитие искусственного интеллекта? Как долго нам еще идти по дороге прогресса?

Денис Филиппов, директор по технологиям SberDevices: «Наш просветительский подкаст состоит из интересных историй простым языком о сложных процессах обучения машин, уникальных технологиях, их месте и роли в мире человека. Такие проекты важны для повышения уровня знания и культуры использования ИИ в России. Все больше людей сейчас пользуются нашими виртуальными ассистентами и умными устройствами, мы хотим познакомить аудиторию с технологиями, подружить с ними и научить ими пользоваться».

Лика Кремер, генеральный директор студии подкастов «Либо/Либо»: «Это исторический подкаст. С одной стороны он состоит из серии удивительных историй, с другой — позволяет подслушать, как развивались технологии. Мы делали его так, чтобы даже ребенку было понятно, откуда произошло все то, что меняет нашу жизнь прямо сейчас и как оно устроено».

«Либо/Либо» — независимая студия подкастов, которая делает собственные проекты и партнерские подкасты с другими компаниями.

SberDevices — компании экосистемы Сбер, специализирующейся на создании технологий на базе искусственного интеллекта.







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