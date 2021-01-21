ИМИ соберет профессионалов музыкальной индустрии на онлайн-конференцию

© Институт музыкальных инициатив

6 февраля Институт музыкальных инициатив (ИМИ) проведет онлайн-конференция, в которой примут участие более 50 спикеров, представляющих различные сферы музыкальной индустрии.

В программе конференции дискуссии, паблик-токи и Q&A-cессии. Профессионалы музыкального бизнеса расскажут о карьере с нуля или ее перезапуске, популярности и сохранении творческой свободы, положении отечественного артиста за рубежом и на местном рынке, продвижении музыки в соцсетях и многом другом.

Среди уже подтвержденных участников Леван Горозия, Недры, группы «Источник» и «СБПЧ», руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак, генеральный директор Universal Music Russia Дмитрий Коннов и музыкальный редактор «Вечернего Урганта» Сергей Мудрик. Окончательный список участников будет опубликован в конце января.

Как отмечают организаторы, у «ИМИ.Конференции 2021» нет стилистических рамок. Поп, рэп, джаз, академическая, электронная и гитарная музыка — Институт музыкальных инициатив уверен, что представителям разных направлений важно поддерживать и слышать друг друга. На конференции выступят как состоявшиеся представители мейнстрима, так и представители андеграунда.

Слушатели смогут задавать вопросы выступающим и знакомиться друг с другом в чате ВК-трансляции. Подробности и регистрация — здесь







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