Михник — Навальному: Алексей, твое дело правое

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18 января после оглашения приговора об избрании меры пресечения Алексею Навальному на сайте польской «Газеты Выборчей» появилась колонка главного редактора Адама Михника. COLTA.RU приводит ее текст полностью.

Никто не в состоянии сказать, что теперь ждет Алексея Навального. Возвращение в Москву человека, чудом избежавшего смерти от рук кремлевских убийц, говорит о мужестве исключительном. Возможности понимания путинских опричников такое мужество превосходит заведомо.

Какой же могучей ненавистью они пылают к тому, кто выказал силу духа, побеждающую их наемных убийц, их бездарные атаки, их мрачные угрозы. Спроси Алексей меня, почему Путин и его окружение до такой степени его ненавидят, я ответил бы словами польского поэта Артура Мендзыжецкого:

Не думай, что дело в твоем характере.

Что нрав твой им не по душе.

Что поперек горла твои идеи

Или неистовая твоя вера.

Или строптивость твоя чистой пробы.

Или, может, то, как ты любишь.

Пора понять: ты им весь ненавистен,

Такой, как есть и что бы ни делал.

И не мне, знаешь, распространяться

Об этой ненависти ядовитой

И дальше о тех, что убили Бога

И истребляют племена и народы.

И что же они в силах сделать с Алексеем? Александра Солженицына выдворяли из СССР, а закончилось тем, что Путин почтительно являлся к нему с визитом. Андрея Сахарова выслали в Горький, а потом в Москве и Петербурге поставили ему памятники. Михаила Ходорковского годами держали за решеткой...

Навальный, лидер и авторитет российской демократической оппозиции, уже стал символом российского сопротивления кремлевской автократии. Этот человек гибкого ума и исключительной храбрости — еще и талантливый политик.

Думаю о нем, и вспоминаются сразу слова Петра Чаадаева: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной».

Думаю о нем — и сами собой приходят на ум судьбы других узников нашей эпохи. Нельсон Мандела, которого держали в тюрьме, стал президентом ЮАР, через многочисленные аресты пришлось пройти будущему президенту Вацлаву Гавелу, тот же путь — за плечами Леха Валенсы.

Мы гуляли с Алексеем по улицам Москвы, и я видел, с каким уважением, с каким восхищением смотрят на него самые юные. Это было красноречивее любых слов, это вселяло надежду.

Алексей, силы тебе и упрямства. Ты победишь, я в это верю. Потому что твое дело правое.



Перевод Елены Рыбаковой. Оригинал статьи — здесь





В 2015 году в «Новом издательстве» вышла книга «А. Михник, А. Навальный. Диалоги».

«Один из лидеров польской Солидарности, одержавшей в конце 1980-х победу над коммунистическим режимом, и лидер российской оппозиции, чья историческая победа еще впереди, — им есть о чем поговорить, — говорится в издательской аннотации. — Методы политической борьбы, неизбежные реформы, люстрация, оценка постсоветского транзита в России и странах Восточной Европы и ситуация сегодняшнего дня — в диалоге двух политиков с разным историческим опытом все эти темы приобретают стереоскопическую глубину, необходимую для успешного политического действия».







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