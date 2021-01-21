Российские просветители выступили против закона о просветительской деятельности

«Восход Земли». Фотография, сделанная астронавтом Уильямом Андерсом с космического корабля «Аполлон-8» во время облета Луны. 24 декабря 1968 года © NASA

Создатели и руководители 17 независимых российских просветительских проектов и организаций распространили заявление, в котором выразили протест против законопроекта, предполагающего введение государственного регулирования просветительской деятельности в России.

COLTA.RU приводит заявление полностью.





Мы, создатели и руководители независимых российских просветительских проектов и организаций, выражаем свой протест против новой «законодательной инициативы» российских властей, призванной ввести государственное регулирование просветительской деятельности.

Просвещение и популяризация науки — одно из обязательных условий полноценного общественного развития. Идет ли речь о динозаврах или далеких планетах, эволюционной теории или истории Средних веков, сама идея и практика просвещения основывается на ценностях свободы и достоинства и учит людей интеллектуальной самостоятельности и навыкам критического мышления.

Сегодня в России существует и без того избыточный корпус законодательства, направленный на борьбу с «экстремизмом». Однако властям нужны всё новые инструменты давления на общество. Регулирование просветительской деятельности, о котором идет речь, по сути является формой предварительной цензуры, напоминающей о самых мрачных страницах российской истории, и прямо ограничивает свободу слова и дискуссии в нашем обществе.

Опыт несвободы слишком хорошо знаком нам из прошлого нашей страны, но сегодня на наших глазах из предмета изучения историков он стремительно превращается в обстоятельства нашей собственной жизни. Даже если вы не читаете научно-популярные книги и не слушаете лекции, новый «закон» коснется каждого, так как повлияет на траекторию развития всего российского общества.

Мы требуем от российских законодателей отказаться от нового законопроекта. Мы призываем всех не оставаться безучастными, называть вещи своими именами и протестовать против происходящего на наших глазах наступления на фундаментальные права и свободы человека.



Александр Архангельский, премия «Просветитель»

Мария Бородецкая, «Синхронизация»

Филипп Дзядко, Arzamas

Михаил Зыгарь, «История будущего»

Андрей Коняев, N+1

Борис Куприянов, «Фаланстер»

Андрей Курилкин, InLiberty

Сергей Лукашевский, Сахаровский центр

Лев Лурье, Дом культуры Льва Лурье

Ивар Максутов, «ПостНаука»

Кирилл Мартынов, Свободный университет

Лена Немировская, Юрий Сенокосов, Школа гражданского просвещения

Ирина Прохорова, Фонд Михаила Прохорова

Ян Рачинский, «Международный Мемориал»

Юрий Сапрыкин, «Полка»

Алексей Сидоренко, «Теплица социальных технологий»

Никита Соколов, Вольное историческое общество







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