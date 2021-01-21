Российские просветители выступили против закона о просветительской деятельности

Как сделать культурный институт и популярное авторское медиа из VK Петербургской филармонии
Эдуард Карякин: «У меня была затея: я хотел понять природу всех сфер духа — от религии до искусства»21 января 20211738
Создатели и руководители 17 независимых российских просветительских проектов и организаций распространили заявление, в котором выразили протест против законопроекта, предполагающего введение государственного регулирования просветительской деятельности в России.
COLTA.RU приводит заявление полностью.
Мы, создатели и руководители независимых российских просветительских проектов и организаций, выражаем свой протест против новой «законодательной инициативы» российских властей, призванной ввести государственное регулирование просветительской деятельности.
Просвещение и популяризация науки — одно из обязательных условий полноценного общественного развития. Идет ли речь о динозаврах или далеких планетах, эволюционной теории или истории Средних веков, сама идея и практика просвещения основывается на ценностях свободы и достоинства и учит людей интеллектуальной самостоятельности и навыкам критического мышления.
Сегодня в России существует и без того избыточный корпус законодательства, направленный на борьбу с «экстремизмом». Однако властям нужны всё новые инструменты давления на общество. Регулирование просветительской деятельности, о котором идет речь, по сути является формой предварительной цензуры, напоминающей о самых мрачных страницах российской истории, и прямо ограничивает свободу слова и дискуссии в нашем обществе.
Опыт несвободы слишком хорошо знаком нам из прошлого нашей страны, но сегодня на наших глазах из предмета изучения историков он стремительно превращается в обстоятельства нашей собственной жизни. Даже если вы не читаете научно-популярные книги и не слушаете лекции, новый «закон» коснется каждого, так как повлияет на траекторию развития всего российского общества.
Мы требуем от российских законодателей отказаться от нового законопроекта. Мы призываем всех не оставаться безучастными, называть вещи своими именами и протестовать против происходящего на наших глазах наступления на фундаментальные права и свободы человека.
Александр Архангельский, премия «Просветитель»
Мария Бородецкая, «Синхронизация»
Филипп Дзядко, Arzamas
Михаил Зыгарь, «История будущего»
Андрей Коняев, N+1
Борис Куприянов, «Фаланстер»
Андрей Курилкин, InLiberty
Сергей Лукашевский, Сахаровский центр
Лев Лурье, Дом культуры Льва Лурье
Ивар Максутов, «ПостНаука»
Кирилл Мартынов, Свободный университет
Лена Немировская, Юрий Сенокосов, Школа гражданского просвещения
Ирина Прохорова, Фонд Михаила Прохорова
Ян Рачинский, «Международный Мемориал»
Юрий Сапрыкин, «Полка»
Алексей Сидоренко, «Теплица социальных технологий»
Никита Соколов, Вольное историческое общество
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:35Семь выставок откроются в Третьяковке
Вчера
16:33В галерее «Беляево» пройдет выставка «Русское стекло»
14:52Спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова покажут в Центре Вознесенского
13:19Умерла Елена Мурина
12:57Альбом фирмы «Мелодия» получил премию ICMA
11:44В Москве возобновляется работа музеев
20 января 2021
18:40Две новые поэтические премии появятся в России в 2021 году
17:07Вышел альбом «Зоопарка» 1988 года
15:48Премии «Лицей», «Большая книга» и «Книгуру» открывают новый сезонВсе новости
Эдуард Карякин: «У меня была затея: я хотел понять природу всех сфер духа — от религии до искусства»21 января 20211738
«Фрагменты женщины» Корнеля Мундруцо — плохое кино с хорошими намерениями21 января 2021897
Анна Борисова о выставке Владимира Карташова20 января 20211200
Электроника по мотивам романа Ивана Ефремова, блэк-метал на стихи Максимилиана Волошина и другие интересные альбомы из Сибири, которые вы пропустили в 2020-м20 января 20211417
Михаил Либкин поговорил с Еленой Макаровой, автором романа «Путеводитель потерянных»20 января 20211755
Ксения Голубович о книге переводов Ольги Седаковой «Четыре поэта»19 января 20212290
Рассказывает экомаркетолог и копирайтер Мария Быстрова19 января 20211446
«Фаза зеркала» Семена Александровского и Аси Волошиной19 января 20211585
Наталия Ростова поговорила с экспертом из Вашингтона Джином Полисински18 января 20212231
Туфан Имамутдинов и Елена Ковальская — о том, как устроен казанский MOÑ18 января 20211934
Музыка под снегом и фисгармония в зимнем лесу: премьера лайв-видео немецкого композитора-неоклассика18 января 20212073
Глава из книги Василия Успенского «Линия Рафаэля. 1520–2020»18 января 20212438