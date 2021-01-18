Оркестр Мариинки отправился на гастроли в Испанию

© Валентин Барановский / Предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Сегодня, 18 января, начинается гастрольный тур оркестра Мариинского театра в Испании. В течение шести дней оркестр выступит в Валенсии, Мадриде, Барселоне и Жироне.

Как сообщает сайт Мариинского театра, все концерты пройдут под управлением Валерия Гергиева, в них примет участие пианист Алексей Володин.

В программе Фантастическая симфония Берлиоза, Шестая симфония Чайковского, Девятая симфония Шуберта, Второй фортепианный концерт Рахманинова, Классическая симфония Прокофьева, увертюры к «Тангейзеру» и «Парсифалю» Вагнера.

Сегодня вечером на сцене Дворца музыки Валенсии оркестр Мариинского театра исполнит сочинения Берлиоза и Рахманинова. Затем в расписании гастролей концерты в Национальном концертном зале в Мадриде (19 и 20 января), в зале L’Auditori в Барселоне (21 и 22 января) и в Жироне, где два концерта пройдут в один день, 23 января.

Отмечается, что по рекомендациям местных органов здравоохранения все выступления пройдут без антракта.

Последний раз коллектив Мариинского театра выезжал на гастроли в октябре, тогда петербургские артисты выступили в Париже и Люксембурге.







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