Фотовыставка к юбилею Ленинградского рок-клуба проходит в Петербурге

Дмитрий Конрадт. Концерт в Ленинградском рок-клубе. 1985 © Государственный Русский музей

13 января в Строгановском дворце на Невском проспекте, филиале Государственного Русского музея, открылась выставка фотографий, посвященная 40-летию Ленинградского рок-клуба.

Ленинградский рок-клуб был создан в начале 1981 года и стал центром притяжения для музыкантов, творчество которых не укладывалось в советские культурные рамки, отмечают организаторы выставки. «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Алиса», Александр Башлачев, «ДДТ» и множество других музыкантов выступали на его небольшой сцене и на организуемых клубом фестивалях рок-музыки.

Первое, «золотое» десятилетие предстало в фотографиях, сделанных, как правило, в сложных технических условиях, чаще всего любительской аппаратурой настоящими энтузиастами, снимавшими бурлящую жизнь рок-клуба.

В проекте соседствуют отпечатки Андрея «Вилли» Усова, делавшего обложки для альбомов «Аквариума» и «Зоопарка», и снимки Валентина Барановского, художественно осмыслявшего концертную жизнь рок-клуба, фотографии Дмитрия Конрадта, Наташи Васильевой-Халл и Владимира Быстрова, которые помимо концертов снимали закулисную и домашнюю жизнь музыкантов, документировали квартирники. Фотографии Джоанны Стингрей и Джуди Филдс показывают мир русского рока в цвете, редком для съемок того времени.

Помимо фотографий в экспозицию вошли концертные афиши, мемориальные предметы, архивные документы, связанные с работой Ленинградского рок-клуба, а также магнитофонные катушки, музыкальные инструменты и другие предметы.

Выставка «Ленинградский Рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею» в Строгановском дворце продлится до 10 мая.







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