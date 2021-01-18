Фотовыставка к юбилею Ленинградского рок-клуба проходит в Петербурге

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13 января в Строгановском дворце на Невском проспекте, филиале Государственного Русского музея, открылась выставка фотографий, посвященная 40-летию Ленинградского рок-клуба.
Ленинградский рок-клуб был создан в начале 1981 года и стал центром притяжения для музыкантов, творчество которых не укладывалось в советские культурные рамки, отмечают организаторы выставки. «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Алиса», Александр Башлачев, «ДДТ» и множество других музыкантов выступали на его небольшой сцене и на организуемых клубом фестивалях рок-музыки.
Первое, «золотое» десятилетие предстало в фотографиях, сделанных, как правило, в сложных технических условиях, чаще всего любительской аппаратурой настоящими энтузиастами, снимавшими бурлящую жизнь рок-клуба.
В проекте соседствуют отпечатки Андрея «Вилли» Усова, делавшего обложки для альбомов «Аквариума» и «Зоопарка», и снимки Валентина Барановского, художественно осмыслявшего концертную жизнь рок-клуба, фотографии Дмитрия Конрадта, Наташи Васильевой-Халл и Владимира Быстрова, которые помимо концертов снимали закулисную и домашнюю жизнь музыкантов, документировали квартирники. Фотографии Джоанны Стингрей и Джуди Филдс показывают мир русского рока в цвете, редком для съемок того времени.
Помимо фотографий в экспозицию вошли концертные афиши, мемориальные предметы, архивные документы, связанные с работой Ленинградского рок-клуба, а также магнитофонные катушки, музыкальные инструменты и другие предметы.
Выставка «Ленинградский Рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею» в Строгановском дворце продлится до 10 мая.
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