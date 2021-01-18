Вынесен приговор Азату Мифтахову

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Сегодня, 18 января, Головинский районный суд Москвы приговорил аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в шести годам колонии общего режима по делу о хулиганстве. По версии следствия, в январе 2018 года он участвовал в акции анархистов, которые разбили окно офиса «Единой России» в Москве.
Как сообщает «Медиазона», ранее прокуратура запросила для Азата Мифтахова наказание в виде шести лет лишения свободы.
Другие фигуранты дела получили условные сроки: Елена Горбань — четыре года с испытательным сроком на тот же период, Андрей Ейкин — два года условно с испытательным сроком три года.
Азата Мифтахова арестовали в феврале 2019 года, в отделе полиции он был избит. Ключевую роль в доказательстве вины Азата Мифтахова по делу о хулиганстве сыграли показания засекреченного свидетеля, который утверждал, что видел его рядом с местом преступления. Сам Азат Мифтахов в суде назвал дело против себя сфабрикованным.
Правозащитный центр «Мемориал» признал Азата Мифтахова политическим заключенным, в защиту математика выступили ученые, правозащитники и общественные деятели в России и за рубежом, в том числе Ноам Хомски, Дэвид Грэбер, Американское математическое общество и Математическое общество Франции. После ареста Азата Мифтахова более тысячи студентов и преподавателей МГУ и других вузов написали личные поручительства за его освобождение из СИЗО. 15 января 2021 года с обращением в поддержку Азата Мифтахова выступили 54 академика и члена-корреспондента Российской академии наук.
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