«Неделя памяти» в России пройдет в смешанном формате

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С 18 января по 31 января в России будет проводиться ежегодная «Неделя памяти» – цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией часть мероприятий «Недели памяти» пройдет в онлайн-режиме.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января — в этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). В России «Неделю памяти» организуют Российский еврейский конгресс (РЕК), правительство Москвы, центр «Холокост» и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
«Неделя памяти — 2021» откроется 18 января в Российском академическом молодежном театре выставкой «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение», подготовленной центром «Холокост» при участии РЕК. В экспозицию войдут документы и фотографии из 25 архивов, музеев и фондов России, Беларуси, Украины, Латвии, Германии, Израиля, Польши, США, Франции и Швейцарии.
В тот же день в Центре им. Вс. Мейерхольда спектакля Евгении Беркович «Черная книга Эстер», подготовленного Бюро художественного проектирования при поддержке РЕК и Мастерской Брусникина.
Центральным событием «Недели памяти» станет мемориальный вечер «Хранитель памяти», который пройдет 27 января в театре «Геликон-опера». На вечере состоится вручение премии РЕК «Хранитель памяти», ежегодно присуждаемой выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.
Главным кинособытием мемориальной недели станет фестиваль фильмов о Холокосте «Хроники Катастрофы», который пройдет как в кинотеатрах, так и в онлайн-режиме: на телеканале «Дождь», ставшим партнером этого проекта, в эфире и на специально созданной странице на сайте телеканала будет показан один из фильмов и пройдут дискуссии с приглашенными гостями.
В дни «Недели памяти» в социальных сетях вновь пройдет международная акция «Мы помним»/«We remember», объединяющая тех, кто выступает против любых форм ксенофобии. В России эту акцию проводит РЕК совместно со Всемирным еврейским конгрессом.
Среди других мероприятий «Недели памяти — 2021» научно-практическая конференция в РГГУ и Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе «Холокост: память и предупреждение», онлайн-вечер РЕК и посольства Литовской Республики в Москве, посвященный литовским Праведникам народов мира, презентация книги «Цыганская трагедия» и показ спектакля театра «Ромэн» «Луна 0Ч сестра печали» в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе, образовательный спецкурс «Еврейские поэты-фронтовики» и онлайн-лаборатория проекта «Вернуть достоинство».
Полная программа мероприятий в Москве и в регионах опубликована на сайте «Недели памяти».
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