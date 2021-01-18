В Москве отреставрируют Музей-квартиру Достоевского

© Официальный портал мэра и правительства Москвы

Начались реставрационные работы в Музее-квартире Ф.М. Достоевского в Москве. Реставрация приурочена к 200-летию писателя, ее планируют завершить к концу 2021 года.

Об этом сегодня, 15 января, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Музей-квартира Ф.М. Достоевского располагается в боковом флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, построенной архитектором Иваном Жилярди по проекту Джакомо Кваренги. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В 1821 году во флигеле больницы родился Федор Достоевский, в 1823 году его семья переехала во второй флигель, где осенью 1928 года был создан музей, ставший одним первых литературных музеев Москвы и первым в мире музеем Достоевского. В 1940-х годах он вошел в состав Государственного литературного музея.

«С конца прошлого года реставраторы начали трудиться в интерьерах памятника, а вскоре приступят и к фасадным работам. Главная задача — сохранить уникальный исторический облик флигеля. Отдельное внимание будет уделено реставрации изразцовых печей, а также декоративных элементов. Планируется, что работы будут закончены в этом году», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В ходе реставрации планируется очистить фасады здания от поздней штукатурки и слоев краски, отреставрировать кирпичную кладку и архитектурные делали, устранить сколы и трещины, укрепить расслоившиеся участки, защитить стены от негативного воздействия осадков, а также раскрыть исторические оконные проемы, которые были заложены, и воссоздать окно на месте позднего дверного проема.

Кроме того, будут отремонтированы деревянные элементы и кровля, отреставрированы белокаменные полы, ступени лестниц и карниз, изразцовые камины и фурнитура, чугунные элементы парадной лестницы, заменены инженерные системы, воссозданы исторические сосновые окна и двери по сохранившимся образцам.







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