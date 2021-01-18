Бориса Пиотровского выдвинули на пост вице-губернатора Петербурга по культуре

© Boris Piotrovsky / Facebook

Сегодня, 15 января, губернатор Петербурга Александр Беглов направил на согласование в законодательное собрание города кандидатуры на пост вице-губернаторов. Вице-губернатором по культуре предложено стать Борису Пиотровскому.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

Борис Пиотровский родился в 1982 году в семье директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, окончил Санкт Петербургский государственный университет экономики и финансов по направлению «Менеджмент». Кандидат экономических наук, член-корреспондент Российской академии художеств.

В 2006 году Борис Пиотровский стал соучредителем издательства «АРКА», независимого издательского партнера Эрмитажа, ориентированного на создание книг по искусству и культурологии. Участвовал в ряде проектов Эрмитажа, выступил продюсером многих фильмов, клипов и рекламных роликов, в том числе в формате виртуальной реальности. В 2019 году был творческим продюсером павильона России на Венецианской биеннале.

В сентябре 2020 года Борис Пиотровский был назначен на должность первого заместителя председателя комитета по культуре Петербурга.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU