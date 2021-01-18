Василий Петренко назначен худруком Госоркестра

© Royal Liverpool Philharmonic

С 1 сентября 2021 года художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова (ГАСО) станет Василий Петренко, сменив на этом посту Владимира Юровского. Назначение согласовано Министерством культуры РФ.

Владимир Юровский является художественным руководителем ГАСО с 2011 года, в сезоне 2021/2022 он приступит к выполнению обязанностей музыкального руководителя Баварской государственной оперы в Мюнхене.

«Конечно же, мы благодарны Владимиру Михайловичу Юровскому за те годы, которые он посвятил развитию коллектива. Под его руководством были реализованы масштабные проекты, состоялись многие мировые премьеры. Мы рассчитываем на преемственность в управлении Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова. Василий Эдуардович хорошо знаком коллективу, всегда с большой ответственностью и творчески подходит к своей работе. Надеюсь, на этом посту он сохранит славные традиции и заслуженный авторитет оркестра, а также привнесет что-то новое», — цитирует сайт Минкульта министра культуры Ольгу Любимову.

Главный дирижер Филармонического оркестра Осло и Ливерпульского королевского симфонического оркестра Василий Петренко сотрудничает с ГАСО с начала 2000-х годов, в 2016 году он стал главным приглашенным дирижером оркестра.

«За это время он с огромным успехом выступил с оркестром более чем в 50 концертах в России и за рубежом, представив множество сочинений русских и зарубежных композиторов, в том числе редко звучащие в концертных залах, — отмечается в сообщении министерства. — Также Василий Петренко является художественным руководителем фестиваля "Лето. Музыка. Музей." (Новый Иерусалим), участвовал в цикле "Истории с оркестром" и других знаковых проектах».

«Для меня большая честь стать художественным руководителем одного из лучших оркестров мира, продолжать и развивать традиции, заложенные Александром Гауком, развитые Евгением Светлановым и другими дирижерами, — прокомментировал свое назначение Василий Петренко. — В составе оркестра — великолепные музыканты, он обладает огромным творческим потенциалом. С нетерпением ожидаю наши совместные выступления в крупнейших концертных залах Москвы и мира в ближайшие годы. Классическая музыка, особенно русская, заслуживает еще большего внимания и станет наиважнейшим источником вдохновения и оптимизма в это непростое время. Наше творчество обязано сделать мир лучше!».







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