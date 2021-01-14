Выставка «Александр Бенуа и его "Мир искусства"» пройдет в Третьяковке

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16 января в главном здании Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в Лаврушинском переулке откроется для посетителей выставка «Александр Бенуа и его "Мир искусства"».
«Для русского искусства рубежа XIX–XX веков характерно возрастание роли графики, понимаемой как важнейший вид художественной культуры. Ведущее место в этом процессе принадлежит мастерам объединения "Мир искусства", совершившим "графическую" революцию», — говорится в описании выставки на сайте ГТГ.
В экспозицию войдут около двухсот произведений Александра Бенуа, Льва Бакста, Мстислава Добужинского, Бориса Кустодиева, Евгения Лансере, Константина Сомова, Сергея Судейкина, Сергея Малютина, Михаила Врубеля, Виктора Борисова-Мусатова.
Выставка «Александр Бенуа и его "Мир искусства"» входит в цикл сменных экспозиций «Художник и время», который осуществляется в залах графики в рамках программы «Третьяковская галерея открывает свои запасники».
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