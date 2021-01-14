«Дух огня» организует онлайн-трансляции фильмов конкурсной программы

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Фильмы конкурсной программы XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет с 11 по 16 марта в Ханты-Мансийске, впервые будут бесплатно показаны в онлайн-режиме.
Такое решение организаторы фестиваля приняли из-за пандемии коронавируса COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на заместителя директора концертно-театрального центра «Югра-Классик» Яна Мальцеву.
По этой же причине в ноябре 2020 года было решено перенести фестиваль с февраля на март и проводить его в двух форматах — с участием зрителей в концертных залах и онлайн.
«Из-за пандемии коронавируса показ конкурсных, внеконкурсных и премьерных фильмов планируется впервые провести в режиме онлайн. Все желающие смогут посмотреть киноленты бесплатно, как с компьютера, так и мобильных устройств», — сказала Яна Мальцева.
Она уточнила, что для показа фильмов будут созданы отдельный закрытый кабинет и чат для членов жюри «Духа огня», где они будут смотреть фильмы конкурсной программы и обмениваться протоколами, мнениями, а также открытый — для зрителей кинофестиваля. Желающим посмотреть фильмы нужно будет пройти регистрацию, указать возраст, ввести свои данные и выбрать фильмы, которые им интересны. Также зрители смогут в специальном чате задать вопросы авторам фильмов и обсудить картины с другими людьми.
По словам Мальцевой, для показа будет использоваться канадская онлайн-платформа Cinesend, зарекомендовавшая себя на кинофестивалях в период пандемии и не имеющая в России аналогов, в частности, в сфере безопасности от пиратского копирования.
«Необходимо, чтобы контент кинофестиваля был максимально защищен. Например, чтобы возрастной ценз соблюдался, использовались водяные знаки, нельзя было "захватить экран" и скопировать фильм, а потом выложить его пиратскую версию, поскольку многие фильмы только выходят в прокат», — пояснила Мальцева, отметив, что платформа Cinesend была выбрана по рекомендации Министерства культуры РФ.
Кроме того, она сообщила, что сейчас прорабатывается вопрос об использовании Zoom и аналогичных платформ для показа творческих мастерских и лабораторий фестиваля.
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