«Дух огня» организует онлайн-трансляции фильмов конкурсной программы

© Фестиваль «Дух огня»

Фильмы конкурсной программы XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет с 11 по 16 марта в Ханты-Мансийске, впервые будут бесплатно показаны в онлайн-режиме.

Такое решение организаторы фестиваля приняли из-за пандемии коронавируса COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на заместителя директора концертно-театрального центра «Югра-Классик» Яна Мальцеву.

По этой же причине в ноябре 2020 года было решено перенести фестиваль с февраля на март и проводить его в двух форматах — с участием зрителей в концертных залах и онлайн.

«Из-за пандемии коронавируса показ конкурсных, внеконкурсных и премьерных фильмов планируется впервые провести в режиме онлайн. Все желающие смогут посмотреть киноленты бесплатно, как с компьютера, так и мобильных устройств», — сказала Яна Мальцева.

Она уточнила, что для показа фильмов будут созданы отдельный закрытый кабинет и чат для членов жюри «Духа огня», где они будут смотреть фильмы конкурсной программы и обмениваться протоколами, мнениями, а также открытый — для зрителей кинофестиваля. Желающим посмотреть фильмы нужно будет пройти регистрацию, указать возраст, ввести свои данные и выбрать фильмы, которые им интересны. Также зрители смогут в специальном чате задать вопросы авторам фильмов и обсудить картины с другими людьми.

По словам Мальцевой, для показа будет использоваться канадская онлайн-платформа Cinesend, зарекомендовавшая себя на кинофестивалях в период пандемии и не имеющая в России аналогов, в частности, в сфере безопасности от пиратского копирования.

«Необходимо, чтобы контент кинофестиваля был максимально защищен. Например, чтобы возрастной ценз соблюдался, использовались водяные знаки, нельзя было "захватить экран" и скопировать фильм, а потом выложить его пиратскую версию, поскольку многие фильмы только выходят в прокат», — пояснила Мальцева, отметив, что платформа Cinesend была выбрана по рекомендации Министерства культуры РФ.

Кроме того, она сообщила, что сейчас прорабатывается вопрос об использовании Zoom и аналогичных платформ для показа творческих мастерских и лабораторий фестиваля.







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