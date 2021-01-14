Умер Сергей Селюнин

11 января в Петербурге в возрасте 62 лет умер рок-музыкант, лидер группы «Выход» Сергей «Силя» Селюнин.

Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Сергей Геннадьевич Селюнин родился 1958 году в Таллине, с конца 1970-х сочинял песни, во время учебы в Ленинградском государственном университете сотрудничал со студенческими рок-группами. Дебют основанной им группы «Выход» состоялся в 1982 году на сцене Ленинградского рок-клуба в одном концерте с «Кино» и «Странными играми». Помимо Сергея Селюнина (гитара, вокал, бас) в первый состав группы вошли Александр Андреев (гитара, бас), Михаил Брук (перкуссия), Андрей Заблудовский (скрипка, гитара), Юрий Дышлов (гитара), Владимир Захаров (фортепиано).

Летом 1982 года «Выход» записал свой первый магнитоальбом «Брат Исайя», среди композиций которого были такие хиты, как «Брат Исайя», «Странные люди», «Послеобеденный сон» и «Вандализм».

За «Братом Исайей» последовали еще несколько магнитоальбомов. В 1986 году Сергей Селюнин переехал в Москву, где собрал новый состав группы. В 1989 году вернулся в Ленинград и выпустил совместный альбом с музыкантами «Аквариума», «Аквариум и Силя». В 1990 году «Выход» был преобразован в новый, акустический формат: к Сергею Селюнину присоединились Олег Сакмаров (флейта, саксофон) и Петр Акимов (виолончель), игравшие в группе «Клуб Кавалера Глюка». Этим составом был записан первый профессиональный альбом «Выхода», «Непрерывность простых вещей».

За годы существования группы «Выход» в ней играли около двухсот музыкантов, было записано 19 альбомов. Кроме того, Сергей Селюнин выступал с сольными концертами. В 2019 году музыкант выпустил юмористическую книгу о русском роке и о себе «Как ЯДелал рок-н-ролл».







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