В Эрмитаже проходит выставка фоторепродукций Рафаэля

Неизвестный фотограф. «Сикстинская Мадонна», фрагмент с ангелами. Германия, вторая половина XIX века. Альбуминный отпечаток © Государственный Эрмитаж

До 23 марта в Зимнем дворце открыта выставка «Искусство фоторепродукции второй половины XIX века. Фотографии работ Рафаэля в собрании Государственного Эрмитажа».

Как сообщают организаторы, выставка, подготовленная Отделом истории русской культуры Эрмитажа, начала работу 23 декабря.

Она является продолжением проходящей сейчас в Эрмитаже большой выставки «Линия Рафаэля. 1520–2020» и позволяет проследить развитие репродукционного жанра на примере отпечатков, выполненных с произведений великого художника во второй половине XIX века европейскими фотографами.

В экспозицию входят более сорока фотографий, которые дают возможность проанализировать качество разных техник печати, узнать, с какими трудностями сталкивались фотографы того времени, узнать, какие технические и художественные задачи им приходилось решать, а также взглянуть на работы Рафаэля глазами зрителя XIX века.

На выставке, в частности, можно увидеть фотографии и оригинальные негативы первого фотографа Императорского Эрмитажа Федора Николаевского. Его снимки показывают не только вид музейных интерьеров, но и находящиеся в тот момент экспонаты в залах. Посетители выставки смогут увидеть, как были представлены произведения Рафаэля и других итальянских художников в Эрмитаже на рубеже XIX–XX веков.

Куратор выставки – научный сотрудник Отдела истории русской культуры Эрмитажа Ирина Терентьева. Открытие выставки и кураторскую экскурсию по экспозиции можно посмотреть на YouTube-канале музея.







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