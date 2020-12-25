 
19:03 25 декабря 2020Новости
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«Мемориал» устраивает новогоднюю онлайн-вечеринку

News_detailed_picture© Международный Мемориал

28 декабря на платформе Zoom состоится книжная новогодняя вечеринка, организованная Международным Мемориалом.

Начало в 19:00, регистрация — здесь. Прямая трансляция будет вестись на YouTube-канале Международного Мемориала.

В вечеринке примут участие:


Кроме того, в программе презентация только что вышедшей в издательстве «Самокат» книги «25 августа» (авторы Александра Кувшинова, Ольга Лебедева, Александра Поливанова, иллюстрации Софьи Касьян) и викторина по темам мемориальских книжных новинок.


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