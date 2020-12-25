Оцифрована 2-я Триеннале российского современного искусства

© Музей современного искусства «Гараж»

Сегодня, 25 декабря, открылся доступ к виртуальной панораме 2-й Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей».

Триеннале оцифровали Музей современного искусства «Гараж» и Газпромбанк, с 2020 года поддерживающий деятельность музея.

Виртуальая панорама создана в десктопной и мобильной версиях на русском языке. В ней представлено более 70 произведений, снабженных краткими справками о художниках. Панораму сопровождает интегрированный подкаст, в котором искусствовед, куратор 1-й Триеннале и архива «Гаража» Саша Обухова обсуждает с психологом, ведущим подкаста «Чай с психологом» Егором Егоровым художественные и психологические аспекты работ, представленных на 2-й Триеннале.

Также оцифрована видеоэкскурсия со старшим экскурсоводом музея «Гараж» Антоном Дворцевым, которая включает в себя обзор всей триеннале и короткие интервью с пятью художниками выставки.

В первой серии экскурсии о своих работах рассказывают Анастасия Кайнеанунг, Икуру Куваджима и Антон Кушаев. Героями второй серии стали Карина Садреева-Нуриева и Сергей Филатов.

Первая часть экскурсии доступна здесь, вторая часть выйдет в начале 2021 года.







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