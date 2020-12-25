«Гараж» покажет новогоднюю кинопрограмму

Кадр из фильма «Все работы Вермеера в Нью-Йорке» © Garage Screen

2-10 января в лектории Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдут показы кинопрограммы «Продолжение экскурсии», подготовленной командой Garage Screen.

«Кинопрограмма "Продолжение экскурсии" состоит из фильмов, в которых искусство — на примере невымышленных художественных произведений — становится источником и катализатором действия — драматического и философского, романтического и иронического», — говорится в сообщении на сайте музея «Гараж».

«В этих картинах, — пишут создатели программы, — оно выступает в нестандартной и в то же время очень естественной для себя роли — как важнейшая, но часто незаметная часть будней и инструмент их поэтизации, как условие любовной интриги, дружеского союза и социальных отношений, как ежедневный труд и терапевтический опыт. Как форма и суть человеческой жизни».

Расписание:

2 января



3 января



4 января



5 января



6 января



7 января



8 января



9 января



10 января

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