«Гараж» покажет новогоднюю кинопрограмму

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2-10 января в лектории Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдут показы кинопрограммы «Продолжение экскурсии», подготовленной командой Garage Screen.
«Кинопрограмма "Продолжение экскурсии" состоит из фильмов, в которых искусство — на примере невымышленных художественных произведений — становится источником и катализатором действия — драматического и философского, романтического и иронического», — говорится в сообщении на сайте музея «Гараж».
«В этих картинах, — пишут создатели программы, — оно выступает в нестандартной и в то же время очень естественной для себя роли — как важнейшая, но часто незаметная часть будней и инструмент их поэтизации, как условие любовной интриги, дружеского союза и социальных отношений, как ежедневный труд и терапевтический опыт. Как форма и суть человеческой жизни».
Расписание:
2 января
3 января
4 января
5 января
6 января
7 января
8 января
9 января
10 января
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