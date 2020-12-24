Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом

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Все фильмы с участием Джонни Деппа изъяты из библиотеки американского отделения сервиса Netflix. Актер недавно проиграл в суде по делу о клевете в отношении бывшей жены, обвинившей его в домашнем насилии.
Как сообщает The Geek Buzz, за пределами США фильмы с Джонни Деппом еще доступны. Незадолго до этого с сайта Neflix исчезли упоминания Шайи Лабафа, против которого также выдвинуты обвинения в насилии.
Издание связывает решение Neflix с тем, что 73 из 195 млн пользователей сервиса живут в США, не исключая, что исчезновение фильмов с Джонни Деппом могло произойти вследствие периодической ротации контента.
В ноябре суд в Лондоне признал доказанными 12 случаев нападения Джонни Деппа на его бывшую жену Эмбер Херд, отказав ему в удовлетворении иска о клевете. И хотя аналогичный иск в США еще не рассматривался, от сотрудничества с одним из самых известных актеров в мире уже отказались многие кинокомпании и кинофестивали, отменено его участие в новых проектах.
Пресса практически единодушно признала Джонни Деппа виновным, в СМИ его называют звездой, вышедшей из-под контроля, о нем пишут как о жертве «подхалимской культуры Голливуда», где долго закрывали глаза на недостойное поведение актера. «Последние 35 лет он ни в чем не знал отказа, — цитировал в начале декабря The Hollywood Reporter продюсера, работавшего с Джонни Деппом над одним из недавних кинопроектов. — Это в целом типично для Голливуда, но не до такой степени».
По мнению The Hollywood Reporter, история кино знает мало примеров столь стремительного падения звезды, как то, что случилось с Джонни Деппом: на вершине своей славы в 2003–2016 годах он заработал $650 млн, в том числе $55 млн за роль в «Алисе в Стране чудес» (Alice in Wonderland, 2010) Тима Бертона, тогда как его гонорар за фильм «Минамата» (Minamata), который выйдет на экраны в феврале 2021 года, составил всего $3 млн.
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