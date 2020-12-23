Названы лауреаты премии «Профессия — журналист»

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Жюри премии Открытой России «Профессия – журналист» во главе с Марией Слоним объявило лауреатов 2020 года в семи номинациях, а также обладателей специального приза.
Объявление лауреатов проходило в онлайн-формате, запись трансляции доступна на YouTube-канале премии.
Лауреаты премии «Профессия — журналист» 2020 года:
номинация «Страна»
Виктор Мучник — «Яма: дорога спецпереселенцев» (ТВ-2)
номинация «Расследование»
Максим Литаврин, Давид Френкель, Егор Сковорода, Анастасия Бойко — «Минск избитый. Как силовики калечили протестующих — исследование "Медиазоны"» («Медиазона. Беларусь»)
номинация «История / Репортаж»
Елена Костюченко, Юрий Козырев — «Это шторм. Прямой репортаж из "красной зоны" 52-й клинической больницы Москвы» («Новая газета»)
номинация «Интервью / Портрет»
Светлана Рейтер, Сергей Горяшко — «"Между струйками": жизнь и правила Алексея Венедиктова» (BBC Russia)
номинация «Видеодокумент»
Юрий Дудь — Серия программ: «Навальные — интервью после отравления», «Камчатка — полуостров, про который забыли» («ВДудь»)
Лауреат принял решение передать свою премию общественной организации «Матери Беслана»
номинация «Публицистика / Аналитика»
Елена Лукьянова — по совокупности текстов.
номинация «Мультимедиа + Подкасты»
Екатерина Малышева, Евгений Малышев — «"Сеть". Исходники. Семь историй об антифашистах, получивших большие сроки за терроризм, ФСБ и пытках» («7Х7»)
Специальный приз премии «Профессия — журналист» присуждена телеграм-каналу «NEXTA».
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