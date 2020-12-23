 
17:46 23 декабря 2020Новости
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Названы лауреаты премии «Профессия — журналист»

News_detailed_picture© Премия «Профессия — журналист»

Жюри премии Открытой России «Профессия – журналист» во главе с Марией Слоним объявило лауреатов 2020 года в семи номинациях, а также обладателей специального приза.

Объявление лауреатов проходило в онлайн-формате, запись трансляции доступна на YouTube-канале премии.

Лауреаты премии «Профессия — журналист» 2020 года:


Специальный приз премии «Профессия — журналист» присуждена телеграм-каналу «NEXTA».


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