Объявлены выставочные планы Пушкинского музея на 2021 год

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22 декабря Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) объявил выставочные планы на 2021 год. Первым масштабным проектом сезона станет персональная выставка американского видеохудожника Билла Виолы.
Как сообщает пресс-служба ГМИИ, выставка «Билл Виола. Путешествие души» (2 марта — 1 июня) представит более двадцати работ, охватывающих 14 лет творчества художника с 2000 по 2014 год. Выставка будет проходить в Главном здании музея.
Там же в октябре откроется выставочный проект «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». В экспозицию войдут картины из собрания Ивана и Михаила Морозовых (109 — из Государственного Эрмитажа и 31 — из ГМИИ), в том числе произведения Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо.
Кроме того, в планах Пушкинского музея камерная выставка, приуроченная к 75-летию отдела нумизматики, выставка уникальных произведений древности, сохранившихся на острове Санторини — «Сокровища Акротири», выставка мастеров сиенской школы, проект, посвященный женщинам Монпарнаса.
В рамках региональных проектов ГМИИ весной и летом в Нижнем Новгороде и Самаре пройдет выставка «Итальянская живопись в музеях Поволжья», на которой будет представлено около 60 произведений из собраний музеев Пензы, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода и Саратова.
Последним проектом сезона станет выставка современной графики из собрания Центра Помпиду, которая откроется в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков 15 декабря и продлится до марта 2022 года.
Подробнее о выставочных планах ГМИИ на 2021 год можно узнать на сайте музея.
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