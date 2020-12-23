Объявлены выставочные планы Пушкинского музея на 2021 год

Билл Виола. Четыре работы из серии «Мученики». 2014 © Предоставлено пресс-службой Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

22 декабря Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) объявил выставочные планы на 2021 год. Первым масштабным проектом сезона станет персональная выставка американского видеохудожника Билла Виолы.

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, выставка «Билл Виола. Путешествие души» (2 марта — 1 июня) представит более двадцати работ, охватывающих 14 лет творчества художника с 2000 по 2014 год. Выставка будет проходить в Главном здании музея.

Там же в октябре откроется выставочный проект «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». В экспозицию войдут картины из собрания Ивана и Михаила Морозовых (109 — из Государственного Эрмитажа и 31 — из ГМИИ), в том числе произведения Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо.

Кроме того, в планах Пушкинского музея камерная выставка, приуроченная к 75-летию отдела нумизматики, выставка уникальных произведений древности, сохранившихся на острове Санторини — «Сокровища Акротири», выставка мастеров сиенской школы, проект, посвященный женщинам Монпарнаса.

В рамках региональных проектов ГМИИ весной и летом в Нижнем Новгороде и Самаре пройдет выставка «Итальянская живопись в музеях Поволжья», на которой будет представлено около 60 произведений из собраний музеев Пензы, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода и Саратова.

Последним проектом сезона станет выставка современной графики из собрания Центра Помпиду, которая откроется в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков 15 декабря и продлится до марта 2022 года.

Подробнее о выставочных планах ГМИИ на 2021 год можно узнать на сайте музея.







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