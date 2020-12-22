 
15:32 22 декабря 2020Новости
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Готовится благотворительная онлайн-встреча с Людмилой Улицкой

News_detailed_picture© Ефим Эрихман

26 декабря писательница Людмила Улицкая ответит на вопросы в прямом эфире благотворительного лектория «Ноги в тепле».

Начало в 20:00, билеты — здесь.

Вести встречу будет создательница лектория «Ноги в тепле» Карина Ерицян. Зрители смогут задать вопросы Людмиле Улицкой в прямом эфире.

Средства от продажи электронных билетов буду перечислены на нужды семьи, пострадавшей в результате военных действий в Нагорном Карабахе.


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