Неделя Вуди Аллена пройдет в «Пионере»

Кадр из фильма «Дождлиый день в Нью-Йорке» © «Пионер»

С 24 по 30 декабря в московском кинотеатре «Пионер» состоятся специальные показы фильмов Вуди Аллена.

В программе недели Вуди Аллена три картины последних лет:

«Светская жизнь» (Café Society, США, 2016)

«Колесо чудес» (Wonder Wheel, США, 2017)

«Дождлиый день в Нью-Йорке» (A Rainy Day in New York, США, 2019)



Фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Егор Сенников, директор кинотеатра «Пионер» по специальным проектам:

«Без фильмов Вуди Аллена нам всем бы жилось немного грустнее. Как человек, который начинал карьеру в стендапе, Аллен всегда знает, как правильно расставить акценты — где нас можно рассмешить, а где заставить всплакнуть. И завершать такой сложный и томительный год, конечно, лучше с весельчаком: чем плакать, лучше посмеяться».

Сергей Сдобнов, куратор публичной программы кинотеатра «Пионер»:

«В конце самого сложного года мы решили показать три фильма, в которых полностью отсутствует зло. Вуди Аллен известен своей привязанностью к благам цивилизации, комфортным городам с домами, которые не хочется покидать. Аллен давно заботится о своих зрителях и превращает антагонистов в авантюристов, а любую встречу мужчин и женщин в импровизацию на тему мимолетной, но желанной любви».







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