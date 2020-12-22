The Garage Journal будет выдавать гранты исследователям

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Журнал The Garage Journal запускает программу грантовой поддержки начинающих и независимых исследователей, пишущих научные работы об искусстве и культуре.

Как сообщает сайт журнала, гранты The Garage Journal призваны способствовать появлению новых исследований и содействовать разнообразию и инклюзивности научной среды.

Гранты выдаются на проведение исследований и их публикацию в The Garage Journal.

Заявки на публикацию в ближайшем номере журнала (№3, лето 2021 года) принимаются до 28 февраля.

Подаваемые на грант научные работы должны быть написаны на одном из трех рабочих языков журнала: английском, немецком или русском.

Гранты выдаются только индивидуальным соискателям (начинающим / независимым / не имеющим доступа к финансированию в стране проживания исследователям) и не предусмотрены для авторских коллективов и научных объединений. Гражданство, место жительства, возраст и пол заявителя значения не имеют.

Сумма каждого гранта — 50 000 рублей. В год The Garage Journal планирует выпускать три номера и выдавать до шести грантов.

Более подробная информация о грантовой программе The Garage Journal приводится в «Положениях о грантовой программе».







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