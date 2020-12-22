Московские музеи поддержат бесплатный семейный онлайн-фестиваль

Музей Москвы, ММОМА, Музей AZ, Политехнический музей, ГМИИ имени А.С. Пушкина и другие музеи примут участие в бесплатном онлайн-фестивале «Луч» для детей и их родителей, который будет проходить с 24 декабря по 6 января.

В программе культурные проекты и детские программы музеев, а также маркет детских товаров.

К фестивалю присоединятся Московский планетарий, Музей советских игровых автоматов, Государственный музей Востока, направление «Пушкинский.Youth» и детский центр «Мусейон» ГМИИ имени А.С. Пушкина, детский центр Музея Москвы, Московский музей современного искусства, Политехнический музей, Музей AZ, Музей архитектуры имени А.В. Щусева, музей-заповедник «Царицыно» и музей культовых автомобилей «М.О.С.Т.».

Также среди участников фестиваля школа дизайна для детей Azarova Design Band, радио- и телеведущая Маргарита Митрофанова и фонд «Ветгород», руководитель федерального проекта «Разделяй и Умножай» Елена Белоусова, издательства «Гудвин» и «Миля».

Полностью программа фестиваля «Луч» приводится на его сайте.







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