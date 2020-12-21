 
14:18 21 декабря 2020Новости
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Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

News_detailed_picture© The Art Newspaper Russia

Сегодня, 21 декабря, газета The Art Newspaper Russia опубликовала лонг-лист девятого сезона своей ежегодной премии в пяти номинациях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

Лонг-лист приводится на сайте The Art Newspaper Russia. Шорт-лист премии будет объявлен в январе, награждение состоится в начале марта.

Лонг-лист премии The Art Newspaper Russia:

«Выставка года»

  • «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Музей Москвы (Москва). 10 ноября 2020 года — 7 февраля 2021 года.
    Куратор: Александра Селиванова
  • «Игорь Макаревич и Елена Елагина. Обратный отсчет». Московский музей современного искусства (Москва). 1 ноября 2020 года — 31 января 2021 года.
    Куратор: Елена Селина
  • «"Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969». Музей современного искусства «Гараж» (Москва). 31 января — 9 августа 2020 года.
    Кураторы: Екатерина Иноземцева, Андрей Мизиано
  • «Немосква не за горами». Центральный выставочный зал «Манеж» (Петербург). 8 августа — 15 октября 2020 года.
    Куратор: Алиса Прудникова
  • «Ненавсегда. 1968–1985». Государственная Третьяковская галерея, Новая Третьяковка (Москва). 7 июля — 11 октября 2020 года.
    Кураторы: Юлия Воротынцева, Анастасия Курляндцева, Кирилл Светляков
  • «ЧА ЩА. Выставка в лесах». Галерея JART на территории курорта «Пирогово» (Московская область). 20 сентября — 20 октября 2020 года.
    Куратор: Андрей Ерофеев
  • «Чжан Хуань. В пепле истории». Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). 9 сентября — 8 ноября 2020 года
    Авторы и кураторы: Анастасия Веялко, Дмитрий Озерков, У Хун


«Музей года»

  • Государственная Третьяковская галерея
  • Государственный Эрмитаж
  • Музей Москвы
  • Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим»
  • Музей современного искусства «Гараж»
  • Музейный квартал в Туле
  • Центральный выставочный зал «Манеж» (Петербург)


«Книга года»

  • Татьяна Горячева. «Теория и практика русского авангарда: Казимир Малевич и его школа» (АСТ, 2020)
  • Борис Гройс. «Частные случаи» («Ад Маргинем Пресс», Музей современного искусства «Гараж», 2020)
  • Григорий Ревзин. «Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики» (Strelka Press, 2019)
  • «Русские художники за рубежом. 1970—2010-е» («БуксМАрт», 2020)
  • Наталия Семенова. «Сага о Щукиных. Собиратели шедевров», «Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?», «Илья Остроухов. Гениальный дилетант» («Слово»/Slovo, 2019–2020)
  • «Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие» («БуксМАрт», 2020)
  • «Это было навсегда. 68/85» (Государственная Третьяковская галерея, 2020)


«Реставрация года»

  • Дом Наркомфина (Москва)
    Работы выполнило: ООО «Лига прав», авторский надзор: архитектурное бюро «Гинзбург Архитекс»
  • Кинотеатр «Художественный» (Москва)
    Работы выполнили: архитектурное бюро merz merz (Германия), компания «Фаросъ» (Россия), бюро Lazaro Rosa-Violan (Испания), бюро Strelka CA (Россия)
  • Полотна Федора Рокотова из собрания Государственного исторического музея (Москва)
    Работы выполнили: Государственный исторический музей (директор Алексей Левыкин), Государственный научно-исследовательский институт реставрации (директор Дмитрий Антонов)
  • Северный речной вокзал (Москва)
    Работы выполнило: ООО «Артстройтехнология»
  • Фрески виллы Стати-Маттеи, работа школы Рафаэля, из собрания Государственного Эрмитажа
    Работы выполнил: отдел научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа
  • Фрески Макарьева Троицкого монастыря в Калязине, из собрания Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева (Москва)
    Работы выполнили: Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, кафедра реставрации монументальной живописи Строгановского училища (МГХПА имени С.Г. Строганова)
  • Церковь Преображения Господня (Кижи)
    Работы выполнил: Архитектурно-реставрационный центр «Заонежье»


«Личный вклад»

  • Максим Боксер, галерист, основатель сообщества «Шар и крест»
  • Марат Гельман, куратор, коллекционер
  • Маргарита Пушкина, основательница ярмарки современного искусства Cosmoscow
  • Марианна Сардарова, основательницы Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts
  • Анатолий и Ирина Седых, основатели фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выксе Нижегородской области

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