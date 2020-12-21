Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

© The Art Newspaper Russia

Сегодня, 21 декабря, газета The Art Newspaper Russia опубликовала лонг-лист девятого сезона своей ежегодной премии в пяти номинациях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

Лонг-лист приводится на сайте The Art Newspaper Russia. Шорт-лист премии будет объявлен в январе, награждение состоится в начале марта.

Лонг-лист премии The Art Newspaper Russia:

«Выставка года»

«ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Музей Москвы (Москва). 10 ноября 2020 года — 7 февраля 2021 года.

Куратор: Александра Селиванова

Куратор: Александра Селиванова «Игорь Макаревич и Елена Елагина. Обратный отсчет». Московский музей современного искусства (Москва). 1 ноября 2020 года — 31 января 2021 года.

Куратор: Елена Селина

Куратор: Елена Селина «"Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969». Музей современного искусства «Гараж» (Москва). 31 января — 9 августа 2020 года.

Кураторы: Екатерина Иноземцева, Андрей Мизиано

Кураторы: Екатерина Иноземцева, Андрей Мизиано «Немосква не за горами». Центральный выставочный зал «Манеж» (Петербург). 8 августа — 15 октября 2020 года.

Куратор: Алиса Прудникова

Куратор: Алиса Прудникова «Ненавсегда. 1968–1985». Государственная Третьяковская галерея, Новая Третьяковка (Москва). 7 июля — 11 октября 2020 года.

Кураторы: Юлия Воротынцева, Анастасия Курляндцева, Кирилл Светляков

Кураторы: Юлия Воротынцева, Анастасия Курляндцева, Кирилл Светляков «ЧА ЩА. Выставка в лесах». Галерея JART на территории курорта «Пирогово» (Московская область). 20 сентября — 20 октября 2020 года.

Куратор: Андрей Ерофеев

Куратор: Андрей Ерофеев «Чжан Хуань. В пепле истории». Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). 9 сентября — 8 ноября 2020 года

Авторы и кураторы: Анастасия Веялко, Дмитрий Озерков, У Хун



«Музей года»

Государственная Третьяковская галерея

Государственный Эрмитаж

Музей Москвы

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим»

Музей современного искусства «Гараж»

Музейный квартал в Туле

Центральный выставочный зал «Манеж» (Петербург)



«Книга года»

Татьяна Горячева. «Теория и практика русского авангарда: Казимир Малевич и его школа» (АСТ, 2020)

Борис Гройс. «Частные случаи» («Ад Маргинем Пресс», Музей современного искусства «Гараж», 2020)

Григорий Ревзин. «Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики» (Strelka Press, 2019)

«Русские художники за рубежом. 1970—2010-е» («БуксМАрт», 2020)

Наталия Семенова. «Сага о Щукиных. Собиратели шедевров», «Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?», «Илья Остроухов. Гениальный дилетант» («Слово»/Slovo, 2019–2020)

«Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие» («БуксМАрт», 2020)

«Это было навсегда. 68/85» (Государственная Третьяковская галерея, 2020)



«Реставрация года»

Дом Наркомфина (Москва)

Работы выполнило: ООО «Лига прав», авторский надзор: архитектурное бюро «Гинзбург Архитекс»

Работы выполнило: ООО «Лига прав», авторский надзор: архитектурное бюро «Гинзбург Архитекс» Кинотеатр «Художественный» (Москва)

Работы выполнили: архитектурное бюро merz merz (Германия), компания «Фаросъ» (Россия), бюро Lazaro Rosa-Violan (Испания), бюро Strelka CA (Россия)

Работы выполнили: архитектурное бюро merz merz (Германия), компания «Фаросъ» (Россия), бюро Lazaro Rosa-Violan (Испания), бюро Strelka CA (Россия) Полотна Федора Рокотова из собрания Государственного исторического музея (Москва)

Работы выполнили: Государственный исторический музей (директор Алексей Левыкин), Государственный научно-исследовательский институт реставрации (директор Дмитрий Антонов)

Работы выполнили: Государственный исторический музей (директор Алексей Левыкин), Государственный научно-исследовательский институт реставрации (директор Дмитрий Антонов) Северный речной вокзал (Москва)

Работы выполнило: ООО «Артстройтехнология»

Работы выполнило: ООО «Артстройтехнология» Фрески виллы Стати-Маттеи, работа школы Рафаэля, из собрания Государственного Эрмитажа

Работы выполнил: отдел научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа

Работы выполнил: отдел научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа Фрески Макарьева Троицкого монастыря в Калязине, из собрания Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева (Москва)

Работы выполнили: Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, кафедра реставрации монументальной живописи Строгановского училища (МГХПА имени С.Г. Строганова)

Работы выполнили: Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, кафедра реставрации монументальной живописи Строгановского училища (МГХПА имени С.Г. Строганова) Церковь Преображения Господня (Кижи)

Работы выполнил: Архитектурно-реставрационный центр «Заонежье»



«Личный вклад»

Максим Боксер, галерист, основатель сообщества «Шар и крест»

Марат Гельман, куратор, коллекционер

Маргарита Пушкина, основательница ярмарки современного искусства Cosmoscow

Марианна Сардарова, основательницы Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts

Анатолий и Ирина Седых, основатели фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выксе Нижегородской области





Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU