Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

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Сегодня, 21 декабря, газета The Art Newspaper Russia опубликовала лонг-лист девятого сезона своей ежегодной премии в пяти номинациях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».
Лонг-лист приводится на сайте The Art Newspaper Russia. Шорт-лист премии будет объявлен в январе, награждение состоится в начале марта.
Лонг-лист премии The Art Newspaper Russia:
«Выставка года»
«Музей года»
«Книга года»
«Реставрация года»
«Личный вклад»
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