Премьера трех одноактных балетов в Большом театре перенесена на май

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Назначенная на сегодня, 18 декабря, на Новой сцене Большого театра премьера трех одноактных балетов в постановке трех российских хореографов состоится 21 мая 2021 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.
«Еще в конце прошлого сезона Большой театр запланировал премьеру трех одноактных балетов в постановке трех молодых российских хореографов "Танцемания" [Вячеслава Самодурова на музыку Юрия Красавина], "Времена года" [Артемия Белякова на музыку Александра Глазунова] и "Сделано в Большом" [Антона Пимонова на музыку Анатолия Королева]. К сожалению, по причинам пандемии спектакль тогда не был выпущен, его премьера была перенесена на новый, 245-й сезон и должна была пройти 18 декабря», — рассказала Новикова.
По ее словам, премьеру снова пришлось перенести из-за того, что один из постановщиков, художественный руководитель Екатеринбургского балета Вячеслав Самодуров, не смог приехать на репетиции в Москву.
«Поскольку изначально идея была делать три балета в одной программе, то именно в таком виде и хочется выпустить эту премьеру, — объяснила пресс-атташе. — Поэтому руководство Большого театра приняло решение о переносе премьеры трех одноактных балетов на 21 мая 2021 года. Мы надеемся, что в эти сроки премьера состоится».
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