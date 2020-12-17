Презентация магистратуры «Гаража» и НИУ ВШЭ пройдет в онлайн-формате

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22 декабря состоится онлайн-презентация совместной магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» Музея современного искусства «Гараж» и НИУ ВШЭ.
Начало в 19:30, презентация пройдет в формате видеоконференции в Zoom (Meeting ID: 899 760 8063, Passcode: 12345), участие свободное.
Как сообщает сайт музея «Гараж», о магистратуре расскажут руководитель партнерского проекта музея «Гараж» и НИУ ВШЭ Мария Польникова и слушатели программы второго набора.
Участники встречи будут говорить о том, как устроена программа и каким образом она интегрирует магистров в профессиональное сообщество. Мария Польникова также расскажет, почему дальнейшее трудоустройство выпускников является одним из приоритетных направлений программы.
Посетители презентации смогут задать вопросы о правилах поступления в 2021 году, архитектуре программы, системе финансовой поддержки студентов музеем «Гараж» и выпускных выставочных проектах, который студенты готовят в командах.
Подробная информация о магистратуре приводится на сайте НИУ ВШЭ.
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