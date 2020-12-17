Ларс фон Триер снимет продолжение «Королевства»

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Сегодня, 17 декабря, стало известно, что в 2022 году выйдет третий, заключительный сезон мини-сериала Ларса фон Триера «Королевство» (Riget), первые два сезона которого были показаны на датском телевидении в 1990-е годы.

Об этом сообщает Deadline.com со ссылкой на заявления самого Ларса фон Триера, который выступит режиссером и сценаристом третьего сезона, и Сусан Вендт, руководителя компании TrustNordisk, которая будет заниматься его дистрибуцией.

По словам Сусан Вендт, третий сезон называется «The Kingdom Exodus» («Королевство. Исход»), в нем будет пять серий.

Также сообщается, что над производством продолжения «Королевства» будут работать компании Viaplay, DR и Zentropa. Продюсер Луиз Вест (Zentropa) пообещала в третьем сезоне «больницы, ужасы и юмор, приправленные фон Триером».

Действие сериала «Королевство» разворачивается в королевской больнице, персонал и пациенты которой оказываются в центре загадочных событий. Многие сюжетные линии первых двух четырехсерийных сезонов, выходивших в 1994 и 1997 годах, остались незаконченными. Известно, что Ларс фон Триер написал сценарий третьего сезона, но в конце 1990-х его производство было отменено.







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