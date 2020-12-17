Центр Вознесенского организует паблик-ток о рисках и миссиях мейджорных издательств

Подвешенное состояние
Ли Бул в петербургском Манеже: мастер-класс по объемному и осознанному чувствованию17 декабря 2020665
18 декабря в Центре Вознесенского в рамках проекта «Одной крови» на платформе Zoom пройдет паблик-ток «Мейджорные издательства: риски и миссия».
Начало в 19:30, участие бесплатное, регистрация — здесь.
В дискуссии примут участие шеф-редактор редакции художественной литературы «Эксмо» Екатерина Панченко, ведущий редактор издательства
Участники дискуссии обсудят, как и зачем открываются издательства сегодня, что влияет на выбор книг для публикации и как издательский портфель может служить зеркалом реальности.
Издательство Like Book появилось на российском рынке относительно недавно и ориентировано прежде всего на молодую аудиторию. Книги Like Book затрагивают множество актуальных вопросов, в том числе — стигматизированную до сих пор тему ВИЧ. Помимо романа «Плюс жизнь» Кристины Гептинг в издательстве вышла книга «Скажи волкам, что я дома» Кэрол Брант. Оба романа говорят об одном: ВИЧ — проблема, которую необходимо обсуждать с подростками, независимо от того, столкнулись ли они с ней напрямую.
Международный проект Центра Вознесенского «Одной крови» на основе историй реальных людей, а также работ российских и зарубежных писателей, режиссеров, музыкантов и философов предлагает осмыслить травму ВИЧ в современной культуре и исследовать, как болезнь отражается на художественном языке. Одна из целей проекта — привлечь внимание к стигме и непониманию, которые до сих пор окружают самые обыденные аспекты темы ВИЧ в России.
С 1 по 22 декабря и проводятся перформансы, концерты и кинопоказы, лекции, издательские и онлайн-проекты с участием партнеров проекта — культурных институций, медиа и отдельных авторов.
Кураторы проекта — Линор Горалик и Илья Данишевский.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:24Презентация магистратуры «Гаража» и НИУ ВШЭ пройдет в онлайн-формате
16:02Ларс фон Триер снимет продолжение «Королевства»
14:53Работы Лентулова и Фалька выставлены на онлайн-аукцион «ВХУТЕМАС. Наследие»
14:04Центр Вознесенского организует паблик-ток о рисках и миссиях мейджорных издательств
13:17Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха» пройдет в музее «Новый Иерусалим»
12:38«Порядок слов» проведет Целановские чтения
16 декабря 2020
18:15Готовится женский онлайн-аукцион современного искусства
17:49Открылось онлайн-радио с музыкой Ближнего Востока и Северной Африки
16:45Рождественский фестиваль современного искусства пройдет в ВыборгеВсе новости
Ли Бул в петербургском Манеже: мастер-класс по объемному и осознанному чувствованию17 декабря 2020665
Таня Рауш о своей персональной выставке в Петербурге17 декабря 2020733
Прославленный композитор о джазе в Советской армии, работе с Гайдаем, создании «оркестроллы», виниловых переизданиях и новом саундтреке17 декабря 20201111
Премьера на Кольте: впервые на русском — эссе постоянного автора The New Yorker, писателя Натана Ингландера16 декабря 20203490
Илья Данишевский и Линор Горалик о своих отношениях с темой ВИЧ/СПИДа и проблемных точках ее культурной рефлексии в России сегодня16 декабря 20201754
«Комитет грустящего божества» Павла Пряжко в «театре post»16 декабря 20201258
Строгановке — 195. Художники, архитекторы и дизайнеры вспоминают студенческие годы16 декабря 20201299
Взгляд на коронавирусный год изнутри киноиндустрии15 декабря 20202444
Новые альбомы «Сплина», «Касты», Сюзанны, «Техно-поэзии» и еще 11 примечательных отечественных релизов месяца15 декабря 20204926
Польша — взгляд изнутри: запрет на аборты, глорификация поляков в их отношении к Холокосту, конфликты в обществе. Рассказывает заместитель главного редактора польского журнала «Новая Восточная Европа»15 декабря 20202097
Татьяна Левина для She is an expert14 декабря 20201993
В беседе с Денисом Куреновым известный социолог говорит о слепоте датаизма, о том, что от роботов пострадают слабейшие, и призывает к трезвости на фоне технологической горячки14 декабря 20203328