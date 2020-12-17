 
14:04 17 декабря 2020Новости
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Центр Вознесенского организует паблик-ток о рисках и миссиях мейджорных издательств

News_detailed_picture© Центр Вознесенского

18 декабря в Центре Вознесенского в рамках проекта «Одной крови» на платформе Zoom пройдет паблик-ток «Мейджорные издательства: риски и миссия».

Начало в 19:30, участие бесплатное, регистрация — здесь.

В дискуссии примут участие шеф-редактор редакции художественной литературы «Эксмо» Екатерина Панченко, ведущий редактор издательства Like Book Алина Зальнова и писательница Кристина Гептинг. Модератор — писательница, соавтор литературного подкаста «Ковен Дур» Марина Козинаки.

Участники дискуссии обсудят, как и зачем открываются издательства сегодня, что влияет на выбор книг для публикации и как издательский портфель может служить зеркалом реальности.

Издательство Like Book появилось на российском рынке относительно недавно и ориентировано прежде всего на молодую аудиторию. Книги Like Book затрагивают множество актуальных вопросов, в том числе — стигматизированную до сих пор тему ВИЧ. Помимо романа «Плюс жизнь» Кристины Гептинг в издательстве вышла книга «Скажи волкам, что я дома» Кэрол Брант. Оба романа говорят об одном: ВИЧ — проблема, которую необходимо обсуждать с подростками, независимо от того, столкнулись ли они с ней напрямую.

Международный проект Центра Вознесенского «Одной крови» на основе историй реальных людей, а также работ российских и зарубежных писателей, режиссеров, музыкантов и философов предлагает осмыслить травму ВИЧ в современной культуре и исследовать, как болезнь отражается на художественном языке. Одна из целей проекта — привлечь внимание к стигме и непониманию, которые до сих пор окружают самые обыденные аспекты темы ВИЧ в России.

С 1 по 22 декабря и проводятся перформансы, концерты и кинопоказы, лекции, издательские и онлайн-проекты с участием партнеров проекта — культурных институций, медиа и отдельных авторов.

Кураторы проекта — Линор Горалик и Илья Данишевский.


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