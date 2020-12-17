Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха» пройдет в музее «Новый Иерусалим»

Питер Брейгель Младший и его мастерская. Зимний пейзаж с конькобежцами и с ловушкой для птиц © «Новый Иерусалим»

24 декабря в музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре откроется выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз».

Как сообщает сайт музея, в экспозицию войдут произведения Питера Брейгеля Младшего, Яна Брейгеля Младшего и Яна Брейгеля Старшего и их последователей — фламандских и голландских мастеров XVI–XVII веков. Среди главных имен выставки также Хендрик Ван Бален, Йоос де Момпер и Себастьян Вранкс.

Все работы, которые будут представлены на выставке, принадлежат одной из крупнейших частных коллекций в России – коллекции Валерии и Константина Мауергаз.

Всего на выставке можно будет увидеть 70 произведений. Большинство работ выполнены в технике масляной живописи на дереве. Некоторые картины уже были представлены публике в 2015 году в Государственно музее изобразительных искусства имени А.С. Пушкина и Государственном Эрмитаже, бóльшая часть работ будет показана впервые.

Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз» в музее «Новый Иерусалим» продлится до 11 апреля.







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