Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха» пройдет в музее «Новый Иерусалим»

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24 декабря в музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре откроется выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз».
Как сообщает сайт музея, в экспозицию войдут произведения Питера Брейгеля Младшего, Яна Брейгеля Младшего и Яна Брейгеля Старшего и их последователей — фламандских и голландских мастеров XVI–XVII веков. Среди главных имен выставки также Хендрик Ван Бален, Йоос де Момпер и Себастьян Вранкс.
Все работы, которые будут представлены на выставке, принадлежат одной из крупнейших частных коллекций в России – коллекции Валерии и Константина Мауергаз.
Всего на выставке можно будет увидеть 70 произведений. Большинство работ выполнены в технике масляной живописи на дереве. Некоторые картины уже были представлены публике в 2015 году в Государственно музее изобразительных искусства имени А.С. Пушкина и Государственном Эрмитаже, бóльшая часть работ будет показана впервые.
Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз» в музее «Новый Иерусалим» продлится до 11 апреля.
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