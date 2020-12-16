Готовится женский онлайн-аукцион современного искусства

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21 декабря благотворительная организация voblago.club и журнал Forbes Woman проведут онлайн-аукцион современного искусства, в котором примут участие 43 художницы.
Аукцион начнется в 19:30 на сайте Cube.Moscow, предварительная регистрация — здесь.
Участницы: Мария Агуреева, Федора Акимова, Мария Арендт, Людмила Баронина, Ольга Божко, Дарья Бондаренко (радиорыб), Наталья Гудович, Алиса Горшенина (Alice Hualice), Данини, Ксения Драныш, Ирина Дрозд, Евгения Дудникова, Мария Заикина, Наталия Зурабова, Зина Исупова, Алеша Ковалева, Анастасия Ковалева, Елена Ковылина, Ирина Корина, Мария Костарева, Виктория Кошелева, Ольга Кройтор, Дарья Кудинова, Альбина Мохрякова, Катя Муромцева, Ника Никитина, Маяна Нысыбуллова, Александра Паперно, Ирина Петракова, Таня Пеникер, Ульяна Подкорытова, Анна Ротаенко, Айдан Салахова, Юлия Татарченко, Нана Татишвили, Саманта Терроу, Ольга Тобрелутс, Саша Фролова, Варвара и Софья Чельцовы (проект Cheltsoviii), Устина Яковлева, Jolie Alien.
«Работы наших участниц находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Мультимедиа Арт Музея, частных российских и зарубежных собраниях, — говорит куратор аукциона Ольга Погасова. — Они активно участвуют ярмарках, биеннале и аукционах по всему миру».
Среди работ, которые можно будет купить на аукционе, объект Марии Агуреевой из серии «Сад будущего», литография Виктории Кошелевой «Братья и Сестры», дорожный сигнал «Стоп», связанный на спицах Ольгой Божко.
Как сообщают организаторы аукциона, часть средств от продажи лотов пойдет на благотворительность, часть — художницам, что особенно важно в период пандемии, когда продавать искусство и зарабатывать представителям профессии стало сложнее.
Партнеры аукциона: Iragui Gallery, Anna Nova Gallery, GIRL GIRL GIRL, a-s-t-r-a gallery, betweenwindows Gallery, Omelchenko Gallery, AZOT gallery, Borsch gallery.
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