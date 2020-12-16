Рождественский фестиваль современного искусства пройдет в Выборге

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C 26 декабря по 10 января в выборгском торговом центре Welcome состоится рождественский фестиваль современного искусства «Что происходит на заводе детских колясок?».
Как сообщают организаторы фестиваля, его название выбрано неслучайно: в здании ТЦ Welcome на набережной 40-летия ВЛКСМ в советское время была фабрика детских колясок.
Здание было построено в 1937 году для головного офиса акционерного общества Savo-Karjalan Tukkuliike Oy («Саво-Карельская оптовая торговля»). В 1915–1937 годах компания занимала соседний дом консула Вольфа. Проект был выполнен архитектором Аарне Эрви.
Посетители фестиваля получат возможность побывать в здании, признанном шедевром финского функционализма, и увидеть разные грани мира детства и взросления, представленные средствами современного искусства.
Об истории здания расскажут фотоматериалы из архива Выборгского музея-заповедника. Также на выставке будут представлены живопись, саунд-арт, скульптура, мультимедийные инсталляции, в том числе работы из коллекций Музея нонконформистского искусства, галереи «Арт-Лига», галереи Полковника (Юрия Никифорова) и частной коллекции семьи Франц.
В экспозицию войдут работы художников из Выборга, Петербурга и Омска, а также из Израиля, Италии и США.
Участники выставки: Александр Теребенин, Петр Белый, Александр Шишкин-Хокусай, Марина Колдобская, Анна Франц, Ксения Храбрых, Елена Фигурина, Боб Кошелохов, Александр Подобед, Юрий Никифоров, Никита Поздняков, Макс Эпштейн, Люциан Долинский, Евгений Тыкоцкий, Юлий Рыбаков, Василиса Саврасова, Анастасия Плацкартная, Любовь Лисицына, Людмила Белова, Николай Богомолов, Надежда Косинская, Елена Губанова, Иван Говорков, Тамара Репина, Белла Гадаева, Патрицио Ландольфи и Джампаоло Томассетти.
Саунд-арт программу готовят Тимур Каримов и Светлана Арзуманова («Холмы») и Дмитрий Шубин («Петербургский импровизационный оркестр»).
Организаторы выставки — галерея «Арт-Лига» (подразделение арт-центра «Пушкинская-10», Санкт-Петербург), ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник», ТЦ Welcome и Музей Шоколада в Выборге.
Кураторы — Филипп Аветисов и Юлия Рыбакова.
Выставка проводится при поддержке CYLAND MediaArtLab, ООО АКБ-Сервис, медиа-группы «Реквизит» и рекламно-производственной компания «Мактон»
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