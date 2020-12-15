Москвичам предлагают заняться арт-хоппингом

© Art-Space-Hopping-Mscw

19 и 20 декабря принт-маркет «Вкус бумаги» при поддержке Музея Москвы организует прогулки по неочевидным художественным пространствам Москвы — Art-Space-Hopping.

«В 2020 году ярмарки, выставки и крупные мероприятия отменяются один за другим, — омтечают организаторы. — Арт-хоппинг — это новый формат взаимодействия художников и зрителей, который одновременно поддерживает художественное сообщество и не нарушает карантинных ограничений».

Участники арт-хоппинга увидят современное искусство через небольшие мастерские, студии, квартирные галереи и дружественные пространства. На двухдневной прогулке можно будет познакомиться с художниками и купить понравившиеся работы.

Маршрут по Москве каждый составляет сам. На карте Art-Space-Hopping можно найти исторические мастерские на Вавилова, коллажную мастерскую Олега Бородина и керамическую студию Анастасии Сухаревой-Морозовой на Покровке, печатную мастерскую на Чистых прудах Ferrum Printlab, живопись, графику, гравюры, керамику и скульптуру в кластере мастерских художников на улице Вавилова и многое другое.

Кроме того, в дружественных барах и кафе, таких как «Кооператив Черный», бар «Сентябрь», «Сюр», «Интроверт», PowerHouse пройдут cпонтанные выставки.

Актуальная информация об арт-хоппинге публикуется на его странице в Facebook, Instagram и Telegram.

Поддержать инициативу можно, купив билет за 200 рублей на все площадки на оба дня.







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