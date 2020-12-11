Умер Валентин Гафт

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Сегодня, 12 декабря, в Москве в возрасте 85 лет умер актер театра и кино Валентин Гафт.
Об этом сообщает ТАСС.
Валентин Иосифович Гафт родился в 1935 году в Москве, в 1957 году окончил Школу-студию МХАТ, работал в Московском драматическом театре (ныне Театр на Малой Бронной), Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры.
В 1969 году стал актером театра «Современник», на сцене которого исполнил около тридцати ролей, также выступил режиссером нескольких спектаклей.
Дебютировал в кино в 1956 году, с тех пор снялся в более ста фильмах и сериалах, среди которых «О любви» (1970), «Дневной поезд» (1976), «Гараж» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Чародеи» (1982), «Гонки по вертикали» (1983), «Визит к Минотавру» (1987), «Небеса обетованные» (1991), «Анкор, еще анкор!» (1992), «Старые клячи» (2000), «Мастер и Маргарита» (2005), «12» (2007).
Кроме того, Валентин Гафт участвовал в телеспектаклях и радиопостановках, озвучивал мультфильмы. Автор эпиграмм, лирических стихотворений, мемуарной прозы. Лауреат многих государственных и профессиональных наград, народный артист РСФСР (1984).
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