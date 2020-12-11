Пермская опера готовит премьеру «Дон Жуана»

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17 и 18 декабря в Пермском театре оперы и балета состоится премьера оперы Моцарта «Дон Жуан» в постановке режиссера Марата Гацалова и дирижера Артема Абашева.
Как сообщает пресс-служба театра, на пермской сцене история о герое-любовнике, его женщинах и возмездии превращается в драму о порядке и хаосе, а сам Моцарт оказывается пророком нашего времени.
«"Бог умер" — содержание "Дон Жуана" вполне можно было резюмировать этой канонической фразой Ницще. Ее аллегорией у Моцарта становится убийство Командора — героя, олицетворяющего собой привычный порядок, структуру. Дон Жуан же, напротив, это в первую очередь энергия первозданного хаоса, жизни, творчества, воображения. — говорит режиссер постановки, главный режиссер Пермского театра оперы и балета Марат Гацалов. — Работая над спектаклем, мы часто вспоминали не только Ницше, но и Достоевского. Оба они предупреждали о том, что наступает новое время, разрушающее старую картину мироздания. Вскоре привычная структура мира действительно оказалась поверженной, роль мужчины как отца и как мастера рассыпалась — сегодня мы по-прежнему живем в этой парадигме, столь красноречиво описанной в "Дон Жуане". Опера Моцарта в том числе и о том, что человечество до сих пор не преодолело этот кризис».
Над спектаклем под руководством режиссера Марата Гацалова и дирижера Артема Абашева работает команда постановщиков: автор визуальной концепции и сценограф Моника Пормале (Латвия), художник по видео Ася Мухина, художники по свету Алексей Хорошев и Рудольфс Балтиньш (Латвия), хормейстер Евгений Воробьев и драматург Дмитрий Ренанский.
Премьеру предварят две встречи:
12 декабря с 16:00 по 17:30 — «Дон Жуан»: история интерпретации оперы
Вместе с куратором, театроведом и музыкальным критиком, шеф-редактором раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрием Ренанским участники встречи будут говорить об истории интерпретации оперы «Дон Жуан», новом спектакле Пермского театра оперы и балета и роли драматурга в музыкальном театре.
13 декабря с 16:00 по 17:00 — Встреча с оперным артистом Аскаром Абдразаковым
На встрече речь пойдет о выступлениях Аскара Абдразакова на самых известных мировых площадках (включая сцену Пермского оперного), о новом назначении (в сентябре 2019 года он возглавил Башкирский театр оперы и балета) и о двойничестве Дон Жуана и Лепорелло.
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