За год в Москве снесли 23 исторических здания

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В 2010-2020 годах Москва лишилась 220 исторических зданий, 23 из них были полностью или частично утрачены с начала 2020 года.
Об этом сообщает журналист и градозащитник, координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков.
В его сообщении приводится полный список потерь 2020 года, среди них «произведения выдающихся архитекторов: доходные дома, железнодорожные объекты, усадьбы».
«Некоторые здания снесены незаконно, некоторые — с согласия властей, а некоторые уничтожались спешно в период всеобщей самоизоляции. Впервые "Архнадзор" столкнулся с практикой, когда чиновники признавали дореволюционные строения самостроем и отправляли их под ковши экскаваторов», — отмечает градозащитник.
Самым вопиющим случаем 2020 года он называет снос водонапорной башни XIX века на Ходынской улице.
«Зданию было больше 100 лет, оно пережило столько разных событий, а в 2020 году его власти признали объектом самовольного строительства и разрушили», — пишет Андрей Новичков.
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