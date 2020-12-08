Арт-резиденция «Выкса» и Арсенал объявили open call

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Сегодня, 9 декабря, арт-резиденция «Выкса» совместно с Волго-Вятским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) открывает прием заявок на 2021 год.
Заявки принимаются на сайте резиденции до 10 января.
Арт-резиденция «Выкса», основанная благотворительным фондом «ОМК-Участие» в 2017 году, позволяет резидентам реализовывать свои проекты и проводить исследования на базе города Выкса Нижегородской области. Главным критерием отбора является проявление локального контекста через взаимодействие с городской средой и местными сообществами. Резиденция принимает художников вне зависимости от возраста, специализации и страны происхождения на срок от 4 до 8 недель.
За три года в резиденции работали более тридцати художников, в том числе Хаим Сокол, Иван Горшков, Икуру Кувадзима, Елена Артеменко, Кирилл Макаров, Елена Ковылина и Виктория Бегальская.
В этом году партнером резиденции стал Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал). Как отмечает пресс-служба «Выксы», это сотрудничество призвано усилить осведомленность о резиденции среди нижегородских художников и увеличить их количество среди резидентов «Выксы», отбор заявок из Нижнего Новгорода и Нижегородской области будет проводиться кураторами Арсенала.
Также сообщается, что помимо победителей набора в «Выксу» в 2021 году смогут приехать резиденты, участие которых в программе не состоялось в этом году и было перенесено из-за пандемии.
Во время пребывания в «Выксе» резиденты приглашаются к проведению приветственной лекции и мастер-класса для широкой аудитории. По итогам всего периода работы в «Выксе» приветствуется проведение отчетной выставки (или презентации в другой форме) в особняке резиденции, в музее Баташевых или в открытых пространствах Выксунского металлургического завода. Отдельные работы, созданные авторами в Выксе, будут приняты в фонд ОМК. Количество и состав работ определяются индивидуально.
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