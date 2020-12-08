Галерея Ovcharenko отреставрирует дом-мастерскую Левитана в Москве

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8 декабря галерея Ovcharenko победила в торгах по реализации дома-мастерской Исаака Левитана в Москве. Новые владельцы здания, которое находится в аварийном состоянии, проведут в нем реставрацию.
Как сообщает пресс-служба галереи Ovcharenko, в конкурсе принимали участие шесть претендентов. Галерея предложила самую высокую цену — 61,2 млн рублей.
Согласно условиям конкурса, победитель торгов обязуется провести работы по реставрации и сохранению здания, а также выполнить требования по его содержанию и использованию, предусмотренные законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.
«Нам важно сохранить внешний облик и дух здания. В нем будет жить искусство. Впереди большая работа по реставрации здания, оно находится в аварийном состоянии. Но нас это не страшит, — цитирует пресс-служба основателя галереи Ovcharenko Владимира Овчаренко. — Дух Левитана поможет нам, взамен обещаем поклонение искусству и художественные проекты мирового уровня».
В доме-мастерской в Большом Трехсвятительском переуле (д. 1, стр. 2) Исаак Левитан жил и работал в 1889–1900 годах. В разные годы гостями Левитана в его мастерской были Аполлинарий Васнецов, Константин Коровин, Михаил Нестеров, Василий Поленов, Валентин Серов, Антон Чехов.
Здание представляет собой классицистический флигель городской усадьбы середины XIX века с надстроенным вторым этажом. Общая площадь здания — 439,6 кв.м. В интерьерах уцелела оригинальная чугунная лестница, описанная современниками в воспоминаниях о Левитане.
Галерея Ovcharenko (до сентября 2018 года — Regina Gallery) была основана Владимиром Овчаренко в 1990 году, став одной из первых частных галерей современного искусства в Москве. C середины 1990 х годов галерея постоянно участвует в международных ярмарках, таких как Art Basel и Frieze, организует выставки Семена Файбисовича, Ивана Чуйкова и Сергея Браткова и других российских современных художников, сотрудничает с крупнейшими музеями России и Европы.
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