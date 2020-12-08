На юбилейном концерте Ensemble Modern прозвучит новая пьеса Владимира Тарнопольского

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9 декабря в Большом зале Alte Oper во Франкфурте-на-Майне пройдет концерт-марафон к 40-летию камерного оркестра современной музыки Ensemble Modern. В программе сочинения композиторов из разных стран, в том числе Владимира Тарнопольского.
Начало в 21:00 мск, трансляция будет вестись на сайте Ensemble Modern.
К своему 40-летию Ensemble Modern заказал новые пьесы сорока композиторам со всего мира. В их числе Джордж Бенджамин, Хайнц Холлигер, Паскаль Дюсапен, Хайнер Гёббельс, Эннио Морриконе, Петер Этвёш, Георг Фридрих Хаас, Ольга Нойвирт, Брайан Фернейхоу, Сальваторе Шаррино, Жорж Апергис, Марк Энтони Тёрнейдж, Брижита Мунтендорф, Марк Андре.
Россию в программе представляет Владимир Тарнопольский. На концерте-марафоне будет исполнен фрагмент его новой пьесы «Over Drive» («Форсаж», 2020), полная версия пьесы прозвучит в 2021 году. Тарнопольский неоднократно сотрудничал с франкфуртским коллективом: в частности, по заказу Ensemble Modern были написаны «Кассандра», «Пейзаж после битвы», «Eastanbul» и другие сочинения.
Также на вечере будет презентован юбилейный диск Ensemble Modern с произведениями, написанными для концерта-марафона. Ансамбль выступит под управлением Инго Метцмахера. Ведущий концерта — писатель Илья Троянов.
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