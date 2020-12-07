Умер Александр Казинцев

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Сегодня, 7 декабря, в Москве в возрасте 67 лет умер публицист и журналист Александр Казинцев.
Об этом сообщает «Литературная Россия».
Александр Иванович Казинцев родился в 1953 году в Москве, в 1977 году окончил факультет журналистики МГУ, в 1981 году — аспирантуру факультета журналистики.
В том же году начал работать в журнале «Наш современник», в 1988 году стал заместителем главного редактора, с 1991 года был ведущим авторской рубрики «Дневник современника».
Автор около двухсот публикаций в журналах «Наш современник», «Литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Октябрь», газетах «Литературная газета», «Литературная Россия», «Завтра» и других периодических изданиях.
Автор нескольких книг, в том числе «Новые политические мифы» (1990), «Россия над бездной. Дневник современника 1991–1996» (1996), «На что мы променяли СССР? Симулякр, или Стекольное царство» (2004), «Возвращение масс» (2010) и «Имитаторы. Иллюзия "Великой России"» (2015). Лауреат литературных премий.
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